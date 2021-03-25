В Пензенской области на учете находятся 83 святых источника

25.03.2021 | 13:56

Тема расчистки и дизайнерского оформления источников обсуждалась в среду, 24 марта, в региональном министерстве культуры и туризма.

В 2020 году в области насчитывалось 403 взятых на учет родника, из которых 83 считаются святыми источниками. Несмотря на эпидемию коронавируса, активисты из числа местных жителей и волонтеров, в том числе школьников и студентов, благоустроили 274 ключа.

В Заречном в расчистке источников участвовали около 400 человек, в Башмаковском районе - более 250. В Сапасском районе разработаны буклеты «Родники земли Спасской», в Мокшанском продолжается создание электронной карты источников. Брошюра «Родники Никольского района» рассказывает о криницах, которые можно встретит на туристических маршрутах.

Кстати, на 1 января путешественники по Пензенской области могут посетить 59 родников на 41 маршруте.

На совещании было отмечено, что о работе отчитались все муниципальные образования, кроме Пензы. В областном центре благоустройством родников занимаются коммунальные службы, и просветительская работа среди населения не ведется должным образом.

Участникам совещания напомнили о планах создания в черте Пензы экологической тропы, которая свяжет Западную Поляну и Арбеково. Она соединит три природных источника.