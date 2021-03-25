Общество

В Пензенской области на учете находятся 83 святых источника

Печать

Тема расчистки и дизайнерского оформления источников обсуждалась в среду, 24 марта, в региональном министерстве культуры и туризма.

В 2020 году в области насчитывалось 403 взятых на учет родника, из которых 83 считаются святыми источниками. Несмотря на эпидемию коронавируса, активисты из числа местных жителей и волонтеров, в том числе школьников и студентов, благоустроили 274 ключа.

В Заречном в расчистке источников участвовали около 400 человек, в Башмаковском районе - более 250. В Сапасском районе разработаны буклеты «Родники земли Спасской», в Мокшанском продолжается создание электронной карты источников. Брошюра «Родники Никольского района» рассказывает о криницах, которые можно встретит на туристических маршрутах.

Кстати, на 1 января путешественники по Пензенской области могут посетить 59 родников на 41 маршруте.

На совещании было отмечено, что о работе отчитались все муниципальные образования, кроме Пензы. В областном центре благоустройством родников занимаются коммунальные службы, и просветительская работа среди населения не ведется должным образом.

Участникам совещания напомнили о планах создания в черте Пензы экологической тропы, которая свяжет Западную Поляну и Арбеково. Она соединит три природных источника.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

что интерресно в них святого, они что светятся что ли? вода из подземных вод идущая наружу

Гость||

Наверняка есть какой-то подвох, раз их святыми объявили.

Гость||

Сколько планов! Семиключье. Море паломников. Это туризм??? А власти не могут пару километров дороги осилить.

Гость||

Саммит родников.)))

Гость||

Гость писал(a):

что интерресно в них святого, они что светятся что ли? вода из подземных вод идущая наружу
Гость писал(a):
Наверняка есть какой-то подвох, раз их святыми объявили.
Извините, а чем они вам помешали??? Вас силком пить из них заставляют???

Гость||

Святые? Есть сертификаты от Иеговы?

Гость||

Гость писал(a):

они что светятся что ли? вода из подземных вод идущая наружу
Если под под земли, то это проклятая вода!

Рай он на небе, а под землей - ад, я в восточных сказках от этом читал.

Получается это не святая вода, а бесовская!

Гость||

Люди имеют право на ошибку, так считают наши американские друзья.

Гость||

Если коррумпированного чиновника напоить из святого источника он перестанет воровать и отдаст все наворованное добровольно?)

Гость||

Гость писал(a):

Наверняка есть какой-то подвох, раз их святыми объявили.
Делать будут за госсредства,а навар поимеют попы. Где-то лавку со всечками и иконками

Гость||

Гость писал(a):

Извините, а чем они вам помешали??? Вас силком пить из них заставляют???
да ничем не помешали пущай журчат, людей водой холодной поят из земли, но святого то в них?

Гость||

Гость писал(a):

Вас силком пить из них заставляют???
пока нет, но уже скоро.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте