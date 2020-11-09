Тропу от Западной Поляны до Арбекова планируют благоустроить к весне

09.11.2020 | 19:14

В будущем пензенцам может понравиться не ездить, а ходить с Западной Поляны до Арбекова. В городе хотят проложить пешеходный маршрут по зеленой зоне. Это будет подобие тропы здоровья. Протяженность ее максимально 9 километров, организуют и более короткие пути.

Разговор идет не просто о тропинке - их в лесу и так достаточно, а о дорожке, по которой комфортно прогуляться. Хотя укладка асфальта не предусматривается.

Путь будет начинаться недалеко от сгоревшего ресторана «Засека». Эти места хорошо знакомы пензенским лыжникам и сноубордистам, но теперь станет удобно и пешим. По дороге можно будет заглянуть к родникам, которые планируют благоустроить, а также почитать интересные сведения о лесных обитателях (их напечатают на информационных щитах вдоль новой тропы).

Реализовать проект предложили энтузиасты из Русского географического общества. Осмотр они уже провели. На первом этапе благоустройства необходимы не деньги, а рабочие руки.

«Там нужно убирать поваленные деревья, расширять пространство для движения. Есть места, где трудно проходить в спортивной обуви. Где-то будет подсыпаться грунт», - рассказал начальник отдела Министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

За образец нового маршрута можно взять знаменитую тропу к Пещере монаха в Саратовской области. Она пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и у приезжающих из других городов.

Чиновники говорят, в идеале и на арбековской тропе нужны освещение, туалеты, скамейки. Все это возможно потом, если будут выделены деньги из бюджета. Работы энтузиасты уже начинают. Скорее всего, прогуляться по благоустроенному маршруту пензенцам удастся будущей весной.