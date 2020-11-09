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Общество

Тропу от Западной Поляны до Арбекова планируют благоустроить к весне

Печать

В будущем пензенцам может понравиться не ездить, а ходить с Западной Поляны до Арбекова. В городе хотят проложить пешеходный маршрут по зеленой зоне. Это будет подобие тропы здоровья. Протяженность ее максимально 9 километров, организуют и более короткие пути.

Разговор идет не просто о тропинке - их в лесу и так достаточно, а о дорожке, по которой комфортно прогуляться. Хотя укладка асфальта не предусматривается.

Путь будет начинаться недалеко от сгоревшего ресторана «Засека». Эти места хорошо знакомы пензенским лыжникам и сноубордистам, но теперь станет удобно и пешим. По дороге можно будет заглянуть к родникам, которые планируют благоустроить, а также почитать интересные сведения о лесных обитателях (их напечатают на информационных щитах вдоль новой тропы).

Реализовать проект предложили энтузиасты из Русского географического общества. Осмотр они уже провели. На первом этапе благоустройства необходимы не деньги, а рабочие руки.

«Там нужно убирать поваленные деревья, расширять пространство для движения. Есть места, где трудно проходить в спортивной обуви. Где-то будет подсыпаться грунт», - рассказал начальник отдела Министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

За образец нового маршрута можно взять знаменитую тропу к Пещере монаха в Саратовской области. Она пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и у приезжающих из других городов.

Чиновники говорят, в идеале и на арбековской тропе нужны освещение, туалеты, скамейки. Все это возможно потом, если будут выделены деньги из бюджета. Работы энтузиасты уже начинают. Скорее всего, прогуляться по благоустроенному маршруту пензенцам удастся будущей весной.

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Гость||

Тропинка узенькая вьется

Через сугробы вдоль плетня.

Я прохожу, а у колодца

Судачат бабы про меня.

Разговоры,да разговоры,

Слово к слову тянется.

Разговоры стихнут скоро,

А любовь останется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

до Арбекова
До кудова?

Гость||

А тропу с Самоварником ; родником ,фуникулёром,планетарием и русскими Горками уже приведены в надлежащее состояние, готовы к прогулкам, скамейкам, фонарями освещены, покрытие ровное?

Гость||

Одурели что ли ,этот маршрут в том виде существует года с 97-98 ,как проложили ту самую просеку где лежит кабель и если они не собираются там ни чего укладывать ,что они собрались там конкретно делать?Там давно наезженная тропа ,деревья которые падают пилят и убирают.Если не будет асфальта ,то что конкретно собрались делать?Это похоже на обычный распил средств,под который могут ещё и деревья попилить,тогда на хрен вы там чиновники сдались с этим идиотизмом.Хотите сделать делайте твердое покрытие и ставьте освещение хотя бы на сезон с определенным временем работы,а если нет ,идите .... ,потому что будет как всегда ,только хуже.

Д-р Шаффхаузен||

Пропал калабуховский дом.

Кранты лесу

Гость||

ну вот как все будет готово,можно будет и троллейбусы на лом пускать. главное урны-навигаторы не забыть поставить.

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Кранты лесу
Печально.

Гость||

Выглядит начальник отдела министерства как недалёкий человек с алкогольными проблемами

Гость||

Ломброзо бы с нами согласился

Гость||

Гость писал(a):

До кудова?
До города Глупова. Всем жителям города Пензы известно что Арбеково не склоняется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тропу от Западной Поляны до АрбековА планируют благоустроить к весне
Лучше благоустроить тропу от Западной Поляны до АрбековО.

Гость||

Гость писал(a):

До кудова?
До тудова!

Гость||

Гость писал(a):

от Западной Поляны до АрбековО.
Ты неправа, впрочем как всегда! Тропу надо проложить с Зап.поляны к АрбековУ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В будущем пензенцам может понравиться не ездить, а ходить с Западной Поляны до АрбековА.
Громкое заявление! Учитывая что пензенцы и пензяки ездят и ходят в АрбековО.

Гость||

Скажем дружно НЕТ

АрбековА

АрбековУ

АрбековЕ

Имя: Гость
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