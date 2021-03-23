Названа стоимость ремонта Сурского гидроузла

23.03.2021 | 14:00

Реконструкция Сурского гидроузла будет проводиться с 2021 по 2025 год. Она запланирована в два этапа.

В первую очередь ремонту подвергнутся важнейшие элементы гидротехнического сооружения, которому почти 42 года. Уже сейчас на эти цели выделено порядка 400 миллионов рублей. В планах - замена грузоподъемного оборудования основных затворов водосбросного сооружения, бетонная плотина, установка системы автоматического управления этими затворами и мониторинга.

В связи с повышенными требованиями безопасности, которые предъявляются к Сурскому гидроузлу, планируется создать второй водосброс. Это инженерное решение будет стоить около 1 миллиарда рублей.

«В связи с предстоящим паводком ремонтные работы приостановлены. Сейчас через затворы пропускается 20-25 кубометров в секунду. Примерно в середине апреля ситуация может потребовать поднять эту цифру до 750», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.