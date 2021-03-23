Общество

Названа стоимость ремонта Сурского гидроузла

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Реконструкция Сурского гидроузла будет проводиться с 2021 по 2025 год. Она запланирована в два этапа.

В первую очередь ремонту подвергнутся важнейшие элементы гидротехнического сооружения, которому почти 42 года. Уже сейчас на эти цели выделено порядка 400 миллионов рублей. В планах - замена грузоподъемного оборудования основных затворов водосбросного сооружения, бетонная плотина, установка системы автоматического управления этими затворами и мониторинга.

В связи с повышенными требованиями безопасности, которые предъявляются к Сурскому гидроузлу, планируется создать второй водосброс. Это инженерное решение будет стоить около 1 миллиарда рублей.

«В связи с предстоящим паводком ремонтные работы приостановлены. Сейчас через затворы пропускается 20-25 кубометров в секунду. Примерно в середине апреля ситуация может потребовать поднять эту цифру до 750», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уже сейчас на эти цели выделено порядка 400 миллионов рублей.
Это которые на Лазо,4 нашли?

Гость||

Гость писал(a):

Это которые на Лазо
Кто о чем а вшивый о своем, о девичьем

Гость||

Гость писал(a):

Кто о чем а вшивый о своем, о девичьем
А ты с какой обслуги?

Гость||

Ну вот губернатора взяли и федералы деньги начали выделять ,глядишь и на очистку Суры деньги выделят те которые аж три министра обещали Белозерцеву но не дали. Это жжжжжж не спроста.

Гость||

Часы с тачкой продали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уже сейчас на эти цели выделено порядка 400 миллионов рублей.
Да что гидроузел починить, что под половицы запратятать заначку губернатору - один порядок... мдааа

Гость||

Гость писал(a):

Да что гидроузел починить
Вы дурачок? Это только водосброс ещё один сделать, половину

penzainform.ru писал(a):

Это инженерное решение будет стоить около 1 миллиарда рублей.

Гость||

Пипец,Сталина на них нет, щас бы уже все было бы сделано и в 5 раз дешевле

Имя: Гость
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