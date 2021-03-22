На Сурском гидроузле готовы к пропуску паводковых вод

22.03.2021 | 18:09

Продолжающаяся реконструкция Сурского гидроузла на пропуске паводковых вод никак не скажется. Объект стратегического значения готов к весеннему половодью. Из семи затворов в работе пять.

«Исходя из складывающейся обстановки, сбросные расходы могут быть до 750 кубометров в секунду. Город Пенза подтапливается при сбросах в районе 1 000 кубометров в секунду. Так что в черте города это должно пройти безболезненно, если не наложится сток боковых притоков», - сообщил директор филиала «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов.

Коллектив филиала занимается обеспечением безопасной эксплуатации сооружения, а так называемое в народе море передано в ведение субъекта федерации - правительства области. Специалисты дали оценку его состоянию на середину марта.

«Водосборная площадь нашего водохранилища - 1 млрд 700 млн кубометров воды. Это не значит, что вся вода придет к нам: часть испарится, часть уйдет в почву», - рассказала начальник отдела эксплуатации ГТС и водного хозяйства филиала «Сурский гидроузел» Майя Делодуб.

Некоторая доля выльется через ворота плотины.

Сурский гидроузел с недавних пор стал сооружением первого класса. В рамках этого проводят реконструкцию: поменяют грузоподъемное оборудование основных затворов, установят систему автоматического управления ими.

«Будет построено дополнительное водосбросное сооружение. Пока это только проект. Точнее, в проекте начать работы по нему», - пояснил главный инженер филиала «Сурский гидроузел» Алексей Варламов.

Сделают это в период с 2023 по 2025 год.