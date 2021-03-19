Общество

В Пензе проверили состояние междугородных автобусов

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За несколько часов до отправки в рейс на Москву водители автобусов встречали на перроне не пассажиров, а сотрудников в форме. Они довольно часто приходят с проверками, так что никакого волнения со стороны тех, кто сидит за рулем, не было.

У Дениса - семь лет стажа междугородных перевозок. В дальнюю дорогу он отправляется с напарником. Путь до столицы неблизкий, и после четырех часов, проведенных за рулем, нужен перерыв на отдых.

Место водителя занял инспектор и при помощи спецоборудования проверил состояние рулевого управления.

Одна из причин проверки рейсовых автобусов - недавняя авария с пассажирским транспортом на территории Рязанской области. Машина опрокинулась на бок. Следователям и экспертам предстоит установить причину ДТП. Местные же сотрудники ГИБДД усилили контроль за перевозчиками.

«Особое внимание уделялось проверке соблюдения водителями режима труда и отдыха при управлении транспортными средствами. Было продиагностировано состояние автобусов», - сообщил начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Бычков.

Осмотрели колеса и шины, проверили исправность фар. Технически готовые к рейсу автобусы отправились в путь.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Проверяют только автобусы на Москву?

Гость||

Как можно так далеко на автобусе ехать? меня через час уже тошнить будет.

Гость||

Дорога как зеркало блестела, страшный гололед, а они автобусы проверяют. Это, конечно, лишним не будет, но сейчас при весенних перепадах температур и резких сменах погодных условий нужно внимание уделять качеству противогололедной обработки дорожного покрытия. Да и асфальт по весне у нас тает быстрее снега. Интересно, сколько материалов составляется на должностных лиц за ненадлежащее содержание дорог?

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