В Пензе проверили состояние междугородных автобусов

19.03.2021 | 18:03

За несколько часов до отправки в рейс на Москву водители автобусов встречали на перроне не пассажиров, а сотрудников в форме. Они довольно часто приходят с проверками, так что никакого волнения со стороны тех, кто сидит за рулем, не было.

У Дениса - семь лет стажа междугородных перевозок. В дальнюю дорогу он отправляется с напарником. Путь до столицы неблизкий, и после четырех часов, проведенных за рулем, нужен перерыв на отдых.

Место водителя занял инспектор и при помощи спецоборудования проверил состояние рулевого управления.

Одна из причин проверки рейсовых автобусов - недавняя авария с пассажирским транспортом на территории Рязанской области. Машина опрокинулась на бок. Следователям и экспертам предстоит установить причину ДТП. Местные же сотрудники ГИБДД усилили контроль за перевозчиками.

«Особое внимание уделялось проверке соблюдения водителями режима труда и отдыха при управлении транспортными средствами. Было продиагностировано состояние автобусов», - сообщил начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Бычков.

Осмотрели колеса и шины, проверили исправность фар. Технически готовые к рейсу автобусы отправились в путь.