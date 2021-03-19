В Пензе проверили состояние междугородных автобусов

За несколько часов до отправки в рейс на Москву водители автобусов встречали на перроне не пассажиров, а сотрудников в форме. Они довольно часто приходят с проверками, так что никакого волнения со стороны тех, кто сидит за рулем, не было.
У Дениса - семь лет стажа междугородных перевозок. В дальнюю дорогу он отправляется с напарником. Путь до столицы неблизкий, и после четырех часов, проведенных за рулем, нужен перерыв на отдых.
Место водителя занял инспектор и при помощи спецоборудования проверил состояние рулевого управления.
Одна из причин проверки рейсовых автобусов - недавняя авария с пассажирским транспортом на территории Рязанской области. Машина опрокинулась на бок. Следователям и экспертам предстоит установить причину ДТП. Местные же сотрудники ГИБДД усилили контроль за перевозчиками.
«Особое внимание уделялось проверке соблюдения водителями режима труда и отдыха при управлении транспортными средствами. Было продиагностировано состояние автобусов», - сообщил начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Бычков.
Осмотрели колеса и шины, проверили исправность фар. Технически готовые к рейсу автобусы отправились в путь.
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Проверяют только автобусы на Москву?