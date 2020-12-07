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Общество

В Пензе стало известно, как будут реставрировать планетарий

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Смотреть на ветхое строение в парке имени Белинского горожанам осталось недолго. Планируется, что в 2021 году планетарий снесут. И это станет отправной точкой для возрождения объекта.

«Кто-то думает, что эти деревяшки, которые отслужили свой срок, подкрасят, подделают, но на самом деле это не так. Реставрация под современное использование предполагает, что объект будет снесен, в два раза увеличится его площадь, будет цокольный этаж с кафе, подсобными помещениями и так далее. Облик будет полностью восстановлен из новых деревянных качественных материалов», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

По его словам, скорее всего, организационные вопросы с Минкультом России удастся урегулировать до конца 2020-го. А в начале следующего года стартует аукцион на проведение работ, связанных со сносом планетария и возведением нового здания.

Финансовые проблемы уже решены. На реконструкцию в течение трех лет направят около 352 миллионов рублей - пополам федеральный и региональный бюджет. В августе выделение денег поддержал приезжавший в Пензу вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Теперь этот объект будет сделан. Мы его поддержим, выделим необходимое финансирование. Объект будет доступен для посещения», - заявил он.

Увы, пензенский не станет подобием московского планетария - масштабы не те. Изменять внешний вид здания в парке нельзя, это памятник истории и культуры регионального значения. Но оснащение нового объекта будет достойным.

«Не могу перечислить весь перечень оборудования, но это все то, что используется в новейших планетариях не только нашей страны, но и других государств», - отметил Олег Ягов.

Планетарий в Пензе закрыт с 2010-го. В последние годы его в основном посещали только школьники: экспозиция морально и технически устарела. А потом здание объявили аварийным.

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Гость||

когда некуда деть деньги! правильно, планетарий нужнее чем троллейбусы!

Гость||

Когда канатную дорогу реставрируют?

Гость||

Гость писал(a):

когда некуда деть деньги! правильно, планетарий нужнее чем троллейбусы!
352 миллиона рубля хватило бы на масштабное обновление троллейбусного парка.

Гость||

Я думала, что к концу уже, в еще ходят мнут

Имя: Гость
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