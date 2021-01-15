В Пензе перевозчика проверили и оштрафовали после ДТП

15.01.2021 | 08:42

В Железнодорожном районе Пензы мировой суд признал перевозчика, работающего на маршруте № 5, виновным в нарушении лицензионных условий.

Нижне-Волжское управление Ространснадзора провело внеплановую проверку в отношении предпринимателя после ДТП в сентябре 2020 года. Водитель его автобуса малого класса применил экстренное торможение, в салоне упал пассажир и получил травмы.

Инспектор Ространснадзора выяснил, что перевозчик допускает нарушения при проведении инструктажей водителей по безопасности дорожного движения.

По результатам проверки последовало обращение в суд. Тот изучил документы и признал индивидуального предпринимателя виновным. За нарушение условий, предусмотренных лицензией, его оштрафовали на 20 000 рублей.