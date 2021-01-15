Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|09:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе перевозчика проверили и оштрафовали после ДТП

Печать

В Железнодорожном районе Пензы мировой суд признал перевозчика, работающего на маршруте № 5, виновным в нарушении лицензионных условий.

Нижне-Волжское управление Ространснадзора провело внеплановую проверку в отношении предпринимателя после ДТП в сентябре 2020 года. Водитель его автобуса малого класса применил экстренное торможение, в салоне упал пассажир и получил травмы.

Инспектор Ространснадзора выяснил, что перевозчик допускает нарушения при проведении инструктажей водителей по безопасности дорожного движения.

По результатам проверки последовало обращение в суд. Тот изучил документы и признал индивидуального предпринимателя виновным. За нарушение условий, предусмотренных лицензией, его оштрафовали на 20 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Доброго дня всем!!!

Гость||

чаще бы их штрафовали

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте