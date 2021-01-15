Число заболевших COVID-19 пензенцев приближается к 30 тысячам

15.01.2021 | 12:57

В пятницу, 15 января, региональный оперштаб подтвердил информацию о 219 выявленных в течение суток случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное значение показателя за все время эпидемии.

Среди новых пациентов - 58 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет.

166 случаев COVID-19 (77%) приходится на Пензу. На втором месте - Нижнеломовский район - 14 заболевших, на третьем - город Заречный (9).

Далее следуют Пензенский (8), Бесоновский (6), Кузнецкий (5), Земетчинский и Наровчатский (по 3), Вадинский, Городищенский, Лопатинский, Лунинский и Спасский районы (по 1).

Общее число инфицированных теперь составляет 29 084. Под наблюдением находится 7 771 человек, снято с контроля 65 604.

За время эпидемии в общей сложности проведено 643 109 лабораторных исследований ПЦР-методом (605 903 человек).

В вирусологической лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии обследовано 120 248 человек (124 090 тестов). В лабораториях лечебных учреждений обследовано 489 306 человек (522 854 исследования).

В общей сложности 46,69% населения Пензенской области прошли тестирование на COVID-19.