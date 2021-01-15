Анонсированы крещенские богослужения в Пензе

15.01.2021 | 09:04

В четверг, 14 января, Пензенская епархия анонсировала богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня.

В этом году торжества пройдут в Спасском кафедральном соборе. Служить будет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

18 января в 17:00 начнется всенощное бдение, 19-го числа в 8:00 - Божественная литургия. Сразу после нее (около 10:00) совершат чин великого освящения воды.

«Раздача святой воды верующим будет осуществляться до 18:00 в здании Спасского кафедрального собора», - уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

Что касается крещенских купаний, то в Пензе от них решили отказаться. Организовывать купели в этом году не будут в целях борьбы с распространением коронавируса.