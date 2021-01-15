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Общество

Анонсированы крещенские богослужения в Пензе

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В четверг, 14 января, Пензенская епархия анонсировала богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня.

В этом году торжества пройдут в Спасском кафедральном соборе. Служить будет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

18 января в 17:00 начнется всенощное бдение, 19-го числа в 8:00 - Божественная литургия. Сразу после нее (около 10:00) совершат чин великого освящения воды.

«Раздача святой воды верующим будет осуществляться до 18:00 в здании Спасского кафедрального собора», - уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

Что касается крещенских купаний, то в Пензе от них решили отказаться. Организовывать купели в этом году не будут в целях борьбы с распространением коронавируса.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

бдение.....................не слов больше при общем уважении к Библии

Гость||

ЗАЧЕМ ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ? ПРОПАГАНДА РЕЛИГИИ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

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Гость||

И,что после этого изменится в жизни и здоровье этих людей?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

18 января в 17:00 начнется всенощное бдение, 19-го числа в 8:00 - Божественная литургия. Сразу после нее (около 10:00) совершат чин великого освящения воды.
Так и вижу, очередь за водой:

все в масках, на расстоянии социальной дистанции, у разливающего справка об отсутствии COVID-19. И выпьют эту воду хворые и недужные и пройдут у них все хвори и недуги (ну разумеется если вера крепкая)...

Гость||

За водой придут больше чем, в купели искупаться. Все равно, кто захочет, тот найдет или сделает свой прорубь.

Гость||

Эксперимент должен закончиться отчетом: сколько ковидных вылечила освященная вода.

Гость||

Гость писал(a):

И,что после этого изменится в жизни и здоровье этих людей?
Заболеют коронавирусом, еще больше обнищают.

Гость||

Гость писал(a):

За водой придут больше чем, в купели искупаться. Все равно, кто захочет, тот найдет или сделает свой прорубь.
За водой из водопровода.

Имя: Гость
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