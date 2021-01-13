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Общество

В Пензе крещенские купания могут отменить из-за пандемии

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Традиция крещенских купаний в 2021-м может быть нарушена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В некоторых регионах России, к примеру, Хабаровском, Ставропольском краях, уже отказались от организации ночных мероприятий. Воздержаться от их проведения призывают и в Пензенской области.

«Управлением Роспотребнадзора были направлены рекомендации в адрес глав администраций органов местного самоуправления об отказе от крещенских купаний. Связано это с массовым скоплением людей и невозможностью выполнить минимальные требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

По данным главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Петрунина, от проведения крещенских купаний отказался Каменский район. Там не будут обустраивать централизованные места для омовения. А вот в Пензе пока решают, делать проруби или нет.

«На сегодняшний день на территории Пензенской области поданы заявки на организацию 35 мест на реках и озерах и 45 мест в родниковых зонах, которые находятся на территории области», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

В ГУ МЧС готовы к любому развитию ситуации и смогут обеспечить безопасность граждан в ночь с 18 на 19 января.

«К проведению данных мероприятий будут привлечены силы пожарно-спасательных формирований, службы государственного пожарного надзора и центра ГИМС, в том числе будут привлечены работники полиции и медслужбы - всего около 1 500 человек», - рассказал Сергей Петрунин.

После троекратного погружения в прорубь, по словам верующих, они чувствуют себя одухотворенными. Правда, для того чтобы снизошла благодать, не обязательно в мороз нырять в ледяную воду - чудеса творит сила молитвы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Попы сами полезут или как всегда?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Управлением Роспотребнадзора были направлены рекомендации в адрес глав администраций органов местного самоуправления об отказе от крещенских купаний. Связано это с массовым скоплением людей и невозможностью выполнить минимальные требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Почему массовые мероприятия в закрытых храмах , а именно проводилась служба в Соборе на Советской площади с участием губернатора , при чем он и священники были без масок ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

чудеса творит сила молитвы
penzainform.ru писал(a):
чудеса творит сила молитвы
А ПОЧЕМУ ПОПЫ МРУТ ОТ КОВИДА?

Гость||

Гость писал(a):

проводилась служба в Соборе
Не богохульствуй,в помещение похожем на церковь.В церквях Христос запретил торговать.

Гость||

Кто же их отменит? Народ и так будет купаться

Гость||

в проруби? или в полынье? сумасшедшие может и полезут.

Гость||

Если -30° будет кто ж полезет, конечно отменят ..

Гость||

Почему тогда соревнования разрешены? Не понимаю вредительской логики

Гость||

господь воду освещает 3 дня и кто сможет запретить Его благодать через воду? Право какое имеют они к Богу людей не допускать

Гость||

Гость писал(a):

Если -30° будет кто ж полезет, конечно отменят ..
я лазил при такой температуре правда днем, святая вода так греет в момент погружения что холод и не ощущается

Гость||

Гость писал(a):

господь воду освещает 3 дня и кто сможет запретить Его благодать через воду? Право какое имеют они к Богу людей не допускать
ШЕДЕВРАЛЬНО. ПРОСТО ОХРЕНЕТЬ И НЕ ВСТАТЬ!!!

Гость||

Гость писал(a):

Попы сами полезут или как всегда?
Как всегда. Не полезут. Полезет пьяное быдло.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Управлением Роспотребнадзора были направлены рекомендации в адрес глав администраций органов местного самоуправления об отказе от крещенских купаний. Связано это с массовым скоплением людей и невозможностью выполнить минимальные требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Почему массовые мероприятия в закрытых храмах , а именно проводилась служба в Соборе на Советской площади с участием губернатора , при чем он и священники были без масок ?
?????????????

Гость||

Гость писал(a):

господь воду освещает
Для умных освЯщает,а для тупых неучей освЕщает...

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
чудеса творит сила молитвы
penzainform.ru писал(a):
чудеса творит сила молитвы
А ПОЧЕМУ ПОПЫ МРУТ ОТ КОВИДА?
Потому что молитвы не помогают.

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Имя: Гость
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