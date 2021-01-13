В Пензе крещенские купания могут отменить из-за пандемии

13.01.2021 | 18:48

Традиция крещенских купаний в 2021-м может быть нарушена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В некоторых регионах России, к примеру, Хабаровском, Ставропольском краях, уже отказались от организации ночных мероприятий. Воздержаться от их проведения призывают и в Пензенской области.

«Управлением Роспотребнадзора были направлены рекомендации в адрес глав администраций органов местного самоуправления об отказе от крещенских купаний. Связано это с массовым скоплением людей и невозможностью выполнить минимальные требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

По данным главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Петрунина, от проведения крещенских купаний отказался Каменский район. Там не будут обустраивать централизованные места для омовения. А вот в Пензе пока решают, делать проруби или нет.

«На сегодняшний день на территории Пензенской области поданы заявки на организацию 35 мест на реках и озерах и 45 мест в родниковых зонах, которые находятся на территории области», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

В ГУ МЧС готовы к любому развитию ситуации и смогут обеспечить безопасность граждан в ночь с 18 на 19 января.

«К проведению данных мероприятий будут привлечены силы пожарно-спасательных формирований, службы государственного пожарного надзора и центра ГИМС, в том числе будут привлечены работники полиции и медслужбы - всего около 1 500 человек», - рассказал Сергей Петрунин.

После троекратного погружения в прорубь, по словам верующих, они чувствуют себя одухотворенными. Правда, для того чтобы снизошла благодать, не обязательно в мороз нырять в ледяную воду - чудеса творит сила молитвы.