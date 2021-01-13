В Заречном театр юного зрителя закроют на капремонт

13.01.2021 | 09:23

В Заречном в субботу, 16 января, ТЮЗ закроет свои двери для посетителей. В здании начнется капитальный ремонт.

Специалистам предстоит привести в порядок кровлю, чердачные помещения, заменить системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Кроме того, предполагается ремонт входной группы и перепланировка некоторых помещений, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на заместителя директора ТЮЗа Ольгу Тришкину.

Несмотря на ремонт, от постановок труппа театра не откажется. Спектакли зареченцы смогут увидеть на сценах ДК «Дружба» и «Современник».

Ремонт планируют завершить уже в апреле 2021 года.

Ранее стало известно, что деньги на работы выделят из федерального бюджета. Согласно постановлению, подписанного в октябре 2020 года премьер-министром Михаилом Мишустиным, в закрытый город на преображение ТЮЗа направят 12 млн 307 тыс. рублей.