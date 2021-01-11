В Никольске директора водоканала оштрафовали на 120 тысяч

11.01.2021 | 10:04

Прокуратура Никольского района провела проверку информации о нарушении природоохранного законодательства, опубликованной в районной газете «Знамя труда».

Выяснилось, что в II квартале прошлого года МКП «Горводоканал» допустило сброс сточных вод в реку Маис с превышением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по аммонию, нитриту, фосфатам, нефтепродуктам, фенолу, железу, марганцу, меди, свинцу и цинку. Это подтвердили лабораторные испытания. Горводоканал фактически скрыл результаты анализов от регионального минлесхоза.

Было возбуждено административное дело о нарушении правил водопользования. По итогам его рассмотрения руководитель ресурсоснабжающей организации оштрафован на 120 тысяч рублей.

Одной из причин сложившейся ситуации стал значительный износ очистных сооружений. Ни орган местного самоуправления, являющийся собственником объекта, ни горводоканал никаких мер по их ремонту, реконструкции или модернизации не предпринимали.

Руководителю горводоканала и главе администрации Никольска внесены представления, однако очистные сооружения продолжают работать по-прежнему. Это нарушает права граждан на благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, наносит ущерб водному объекту, ведет к загрязнению земель.

«Прокуратура района обратилась в Никольский районный суд с иском о понуждении администрации Никольска организовать надлежащую очистку сточных вод в реку Маис путем проведения ремонта очистных сооружений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она пояснила, что необходимо обеспечить предварительное процеживание, отделение песка, осветление сточных вод, биологическую очистку и фильтрацию и ряд других мер, включая обеззараживание сточных вод и обработку осадка.

Никольский районный суд удовлетворил иск прокурора. Решение вступило в законную силу, ремонт очистных сооружений должен быть проведен в течение 6 месяцев.