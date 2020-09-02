Никольский «Горводоканал» сбросил в реку Маис загрязненные стоки

02.09.2020 | 13:43

Прокуратура установила нарушение природоохранного законодательства в работе никольской организации МКП «Горводоканал».

В II квартале ресурсники сбросили в местную реку Маис сточные воды с превышением нормативов предельно допустимых концентраций аммония, нитритов, фосфатов, нефтепродуктов, фенола, железа, марганца, меди, свинца и цинка. Этот факт подтвердила экспертиза, проведенная специалистами центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО Росприроднадзора.

Одной из причин сброса загрязненных сточных вод стал значительный износ очистных сооружений. Несмотря на это, ни собственник сооружений (орган местного самоуправления), ни организация, предоставляющая услуги по водоотведению, не принимали мер по их ремонту, реконструкции или модернизации.

Прокурор района внес представления руководителю «Горводоканала» и главе администрации Никольска. Кроме того, в отношении директора организации возбуждено дело по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.