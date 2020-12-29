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Общество

Судьбу долгостроя на Кижеватова решат после новогодних праздников

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Долгострой спрятался в глубине улицы Кижеватова, но местных жителей он раздражает. Большинство горожан считают завершение строительства многоэтажки, начатого в 2006 году, неразумным.

«Они перекрыли нам дорогу, и все», - высказалась прохожая.

«Конечно, он в какой-то степени разрушается - кирпич же впитывает влагу. Крыши нет», - заявила пензячка.

«Его нельзя достроить - там, говорят, вода», - сообщила пенсионерка.

Завершить долгострой на Кижеватова или прекратить эту историю и выплатить обманутым дольщикам компенсацию - решается как раз в эти дни, но не в Пензе, а в Москве.

Последнее слово остается за Фондом защиты прав участников долевого строительства. Наблюдательный совет работает по 30 декабря, итоговые документы в город на Суре поступят уже после новогодних праздников.

Специалисты Госжилстройтехинспекции говорят: возможно, предпочтительнее выплатить людям деньги, тем более что отдадут им не столько, сколько они заплатили много лет назад.

«Это другие суммы. Они высчитываются из средней стоимости квадратного метра по субъекту, но не более чем за 120 квадратов на одного человека, потому что может быть две квартиры, может быть три. Но в совокупности будет выплата считаться за 120 квадратных метров», - пояснила начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Если людям выплатят компенсацию, объект перейдет в собственность фонда защиты дольщиков. И уже его делом будет сносить или достраивать. Завершить объект непросто.

«Там есть проблемы с качеством дома - мы проводили экспертизу. Но мы не остановились, боремся за людей. Самое главное: мы можем отказаться от этого дома, снести его, но перед этим надо людям компенсировать», - рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Злосчастный дом строила компания «Север-Траст». Обманутых дольщиков - около полутора сотен.

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Гость||

Решат после новогодних праздников 24 года.

Гость||

Возьму на разбор.

Гость||

Да кинули людей, а ща вспомнили, там поди ипотечников сколько было, которые по дурости и платили ещё, пока не поняли, все, приплыли

Гость||

Кинуть им по ляму за хату и снести.

Гость||

Да врятли им дадут компенсацию по 50 т.р. за метр, копейку мож и кинут конечно. Хотя тут деньги с 00 х уж считай пару раз поменялись

Гость||

Эх, вы сказочники.. Ждите, ждите... Зрен вам а не деньги.. И так денег нет а тут еще вы.. Если одобрят, то депутат спинагрызы деньги возьут себе.. Там бизнес.. А вам терпения в этом и последующим году.. Погуляйте с собачками и все пройдет

Гость||

маски надели и замолчали..халопы ...

Гость||

А причем тут "депутат спинагрызы" , там же фонд защиты дольщиков, это федеральные деньги

Гость||

19:22

Или лишь бы чё ляпнуть?

Гость||

Хозяев этой строительной конторки надо тряхнуть ,Строганов свои конторки позакрывал ,а вот у Полосаткина есть доля в ЧОП Титан ,вот пусть платят.

Имя: Гость
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