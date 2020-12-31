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Общество

В праздники пензенцы смогут летать в Москву каждый день

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Шестилетняя Настя Кузнецова в Москве не была ни разу, но новый 2021-й с родителями будет встречать именно там. В последний день уходящего года в семье царило чемоданное настроение: ждали, когда поднимутся на борт и окажутся в столице.

«Настроение хорошее, летим к друзьям в гости, в Москву, отмечать праздник. Все ради детей, чтобы у них впечатление осталось», - отметил мужчина.

В последние дни уходящего года в пензенском аэропорту было оживленно. То тут, то там звучали поздравления.

«Пензе мы хотели бы пожелать, чтобы она продолжала динамично развиваться, чтобы все было лучше, чем в уходящем году», - произнес горожанин.

«Счастья, чтобы было много друзей», - добавила девочка.

2020 год выдался для авиации непростым из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Не по всем направлениям (Минводы, Санкт-Петербург) удалось в полном объеме выполнить ранее запланированные рейсы.

«Мы не перевезли той части пассажиров, которая планировалась», - рассказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

В праздники ни на день не будет приостановлено авиасообщение между столицей и Пензой. 31 декабря количество рейсов увеличено до пяти.

«Здоровья, здоровья и здоровья! А то, что выбирают самолеты, авиацию для передвижения, - это правильное решение», - подчеркнул Юрий Осколков.

Пока одни томились в ожидании полета, другие с трапа уже посматривали в сторону встречающих. Одна из прилетевших не была дома целый год - родители встретили ее со слезами на глазах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Всю жизнь мечтал каждый день летать в Москву, особенно в праздники, среднестатистическая зарплата позволяет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассказал директор пензенского аэропорта
Рассказал директор аэропорта имени В. Г. Белинского.

Имя: Гость
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