Бековчанин спас примерзшую ко льду краснокнижную птицу

30.12.2020 | 14:10

В начале декабря на полынье под разрушенной плотиной на реке Хопер в рабочем поселке Беково появились четыре лебедя. По непонятным причинам они с наступлением холодов не улетели на юг.

Местные жители стали подкармливать и охранять редких для Пензенской области птиц, но с одним из лебедей случилось несчастье - в морозную ночь он примерз ко льду.

Отчаянное положение вовремя заметил один из бековчан. Он освободил пострадавшего из ледяного плена, забрал на подворье, отогрел, стал за ним ухаживать, а затем сообщил о случившимся специалистам регионального минлесхоза.

«Приехавшие в Беково специалисты охотоуправления определили, что это молодая (скорее всего, прошлогодняя) особь лебедя-шипуна. На момент обследования птица была ослаблена и летать не могла, поэтому было принято решение поместить ее на карантин в Пензенский зоопарк», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства Пензенской области.

В июне аналогичный случай произошел в селе Белынь Пачелмского района: в один из дворов с неба спустился обессилевший молодой лебедь-шипун. Его также поместили на карантин в Пензенский зоопарк, чтобы впоследствии выпустить в естественную среду обитания.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Пензенской области. В этом году в Сосновоборском районе было обнаружено новое место его гнездования.

За уничтожение редких видов и среды их обитания предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Тем не менее 31 мая на Александровском пруду в селе Богословка браконьер убил пару лебедей.