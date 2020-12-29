Мэр Пензы рассказал о грядущей реконструкции спортивных объектов

29.12.2020 | 12:42

Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал о проведении аукциона на строительство крытого катка. Согласно проекту, возведение объекта займет полтора года. Соответственно, он должен быть введен в эксплуатацию в середине 2022 года.

До конца марта должна быть готова проектная документация на стадион «Пенза» с футбольным полем и спортзалом. «После этого будем проходить отбор, чтобы получить средства из федерального бюджета», - добавил Лузгин.

Что касается долгосрочных перспектив, то на 2023 предусмотрено строительство зала игровых видов спорта - волейбола, баскетбола, гандбола, мини-футбола. Его собираются возвести в микрорайоне Шуист, левее стадиона «Спартак».

«Мы получаем массу обращений от жителей Шуиста, что район не обеспечен спортивными объектами», - отметил мэр.

Еще один популярный у любителей спорта объект - стадион «Снежинка».

«В этом году часть работ проведена хозспособом, стадионом можно уже пользоваться, на нем работает лыжная база. Сделали склон для сноутюбинга, поддерживаем лыжню в рабочем состоянии», - пояснил Андрей Лузгзин.

Он также кратко заметил, что для стадиона «Локомотив», который находится в плачевном состоянии, изыскивается возможность привлечения внебюджетных средств, а для «Зенита» обсуждается возможность замены натурального поля на искусственное с подогревом.