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Общество

За крытый ледовый каток в Пензе пока никто не хочет браться

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Конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы в Пензе признан несостоявшимся.

Сообщение о проведении аукциона было размещено в интернете на официальном сайте администрации Пензы и на федеральном сайте по проведению торгов.

Прием заявок на участие стартовал 16 октября и завершился 27 ноября, однако ни одной подано не было.

В итоге комиссия объявила конкурс несостоявшимся. Протокол размещен в 47-м номере муниципальной газеты «Пенза».

Крытый ледовый дворец общей площадью свыше 5 тысяч кв. м. должен появиться в районе улицы 65-летия Победы в 2022 году. На его возведение намерены потратить 243 млн 847 тыс. 300 рублей из федерального бюджета. Также привлекут средства региональной и муниципальной казны.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Там рядом, на пруду за переездом, в сторону дач, отличный лёд чтобы покататься. Зачем ледовый дворец?

Змей Горыныч||

Ды какой нафиг каток, весна уж скоро

Имя: Гость
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