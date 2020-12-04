За крытый ледовый каток в Пензе пока никто не хочет браться

04.12.2020 | 17:42

Конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы в Пензе признан несостоявшимся.

Сообщение о проведении аукциона было размещено в интернете на официальном сайте администрации Пензы и на федеральном сайте по проведению торгов.

Прием заявок на участие стартовал 16 октября и завершился 27 ноября, однако ни одной подано не было.

В итоге комиссия объявила конкурс несостоявшимся. Протокол размещен в 47-м номере муниципальной газеты «Пенза».

Крытый ледовый дворец общей площадью свыше 5 тысяч кв. м. должен появиться в районе улицы 65-летия Победы в 2022 году. На его возведение намерены потратить 243 млн 847 тыс. 300 рублей из федерального бюджета. Также привлекут средства региональной и муниципальной казны.