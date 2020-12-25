В Пензе депутат раскритиковал антикоррупционное законодательство

25.12.2020 | 13:11

В пятницу, 25 декабря, на сессии Пензенской городской думы депутаты рассмотрели вопрос об объявлении взыскания одному из коллег.

«Применить к депутату Пензенской городской думы седьмого созыва Коломыцевой Людмиле Викторовне, избранной по единому избирательному округу от списка кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Пензенской области, меру ответственности в виде предупреждения», - говорится в проекте решения думы.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», причиной инцидента стали недостоверные сведения, внесенные Людмилой Коломыцевой в декларацию о доходах.

Как пояснил глава города Владимир Мутовкин, ранее было принято соответствующее решение антикоррупционной комиссии.

Аналогичные претензии прежде предъявлялись двум представителям фракции КПРФ - 20-летнему Александру Рогожкину и 42-летнему Андрею Жданникову.

Один из депутатов, присутствующих на сессии, высказал недовольство решением комиссии: «У многих присутствующих возникли проблемы с заполнением деклараций, даже у тех, кто это делает не в первый раз. Нас выбирают граждане, за нас голосуют. А какая-то комиссия пытается лишить нас мандата. Если у кого-то возникнет конфликт с законом, есть прокуратура и суд.

Почему мы каждый год играем в рулетку? Люди могут остаться без своего депутата из-за того, что тот забыл про нулевой счет или про стоящий без дела в сарае прицеп. Какая-то так называемая антикоррупционная комиссия может лишить депутата мандата».

Владимир Мутовкин спокойно объяснил заблуждение коллеги: «Это не решение «какой-то комиссии», это федеральное законодательство. За внесение недостоверных сведений в декларацию предусмотрена ответственность».

Он добавил, что раньше за аналогичные коррупционные нарушения депутаты досрочно прекращали полномочия. В 2017 году состав думы покинули Борис Дрякин, Андрей Сакмаев и Сергей Седов.

«Не у всех такие безобидные нарушения, как нулевые счета, есть и более серьезные. Федеральное законодательство обязывает публиковать декларации, и это надо выполнять, а не рассуждать, справедливо оно или нет», - добавил Владимир Мутовкин.

Тем не менее после голосования решение об объявлении Людмиле Коломыцевой предупреждения не было принято.