В Пензе посетителей автовокзала развлекает механический гармонист

24.12.2020 | 12:36

В Пензе на автовокзале установили необычный арт-объект. Об этом в четверг, 24 декабря, в сторис своего аккаунта в соцсети Instagram рассказал губернатор Иван Белозерцев.

На видео, которым он поделился с подписчиками, запечатлена механическая скульптура, играющая на гармони. Веселая мелодия звучит громко и слышна во всем зале. По всей видимости, арт-объект создан с целью развлечь посетителей.

От неуместного любопытства и вандалов механического гармониста ограждает стеклянная витрина.

Как сообщают пензенские СМИ, в областной центр объект привезли несколько месяцев назад и долго не могли найти специалиста, который поместил бы фигуру в специальный короб.

Механическая скульптура уникальна, если в ней что-то сломается, то починить будет невозможно. Гармониста приобрели в мастерской Санкт-Петербурга. Автором является Александр Гецой, работы которого украшают города Европы и представлены в музеях современного искусства.