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Общество

В Пензе посетителей автовокзала развлекает механический гармонист

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В Пензе на автовокзале установили необычный арт-объект. Об этом в четверг, 24 декабря, в сторис своего аккаунта в соцсети Instagram рассказал губернатор Иван Белозерцев.

На видео, которым он поделился с подписчиками, запечатлена механическая скульптура, играющая на гармони. Веселая мелодия звучит громко и слышна во всем зале. По всей видимости, арт-объект создан с целью развлечь посетителей.

От неуместного любопытства и вандалов механического гармониста ограждает стеклянная витрина.

Как сообщают пензенские СМИ, в областной центр объект привезли несколько месяцев назад и долго не могли найти специалиста, который поместил бы фигуру в специальный короб.

Механическая скульптура уникальна, если в ней что-то сломается, то починить будет невозможно. Гармониста приобрели в мастерской Санкт-Петербурга. Автором является Александр Гецой, работы которого украшают города Европы и представлены в музеях современного искусства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассказал губернатор Иван Белозерцев
А самому играть слабо?

Гость||

Вот зачем он нужен сейчас??? Лучше бы на эти деньги закупили медицинские маски и раздали адресно пенсионерам.Хоть какая-то польза была бы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

если в ней что-то сломается, то починить будет невозможно
всё ломается рано или поздно

то есть стоит он там до первой поломки?)))

Гость||

прикольный объект

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Гармониста приобрели в мастерской Санкт-Петербурга. Автором является Александр Гецой, работы которого украшают города Европы и представлены в музеях современного искусства.
А мы на автовокзале поставим...

Гость||

Гость писал(a):

Лучше бы на эти деньги закупили медицинские маски и раздали адресно пенси
Простите, а ЗАЧЕМ?

Гость||

Гость писал(a):

Простите, а ЗАЧЕМ?
А вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

А мы на автовокзале поставим...
К гей-впропам, мой друг, следует относиться снисходительно, покровительственно и с лёгким презрением.

Гость||

Лучше бы бомбил разогнали

Гость||

И зачем он там нужен? Опять деньги распилили.

Гость||

Гость писал(a):

К гей-впропам, мой друг, следует относиться снисходительно, покровительственно и с лёгким презрением.
причем тут гей, может он имел в виду "Механического ананиста"

Гость||

Гость писал(a):

может он имел в виду "Механического ананиста"
Отличная идея. 2 руками механическая скульптура будет наяривать на гармони а ещё 2 руками наяривать в зоне гульфика.

Гость||

А для чего людям веселиться на автовокзале? Это ж не цирк.лучше б на эти деньги нормальный ремонт в туалете сделали.

Гость||

баян а не гармонь!

Гость||

Так он и не играет. Руками водит вверх вниз

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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