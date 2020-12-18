«Жилфонд Железнодорожного района» приступил к ремонту подъездов

18.12.2020 | 14:24

Управляющая компания «АО «Жилфонд Железнодорожного района» с наступлением осенне-зимнего периода и, как следствие, планомерного завершения всех видов работ на внешних конструктивных элементах и фасадах зданий многоквартирных домов активно приступила к приведению в порядок и ремонту подъездов.

Ежемесячно по обращениям собственников, а также по результатам осмотра специалистами УК проводится полный косметический ремонт подъездов, выполняются сопутствующие работы, такие как установка поручней, светильников, почтовых ящиков и т. д.

Одним словом, создается благоприятная и комфортная среда для всех жителей и каждого в отдельности.

На обслуживании управляющей компании «АО «Жилфонд Железнодорожного района» - 187 многоквартирных домов, или почти 800 000 квадратных метров жилья и сотни тысяч квадратных метров придомовых территорий. Штат дворников управляющей компании укомплектован и обеспечен всем необходимым для работы зимой - инструментом и спецодеждой.

Для посыпки тротуаров во время гололеда приобретено необходимое количество песко-соляной смеси.

Руководитель управляющей компании Виктор Лазарев держит ситуацию под контролем и готов лично участвовать в решении всех поступающих от жителей вопросов.

АО «Жилфонд Железнодорожного района» по приоритетному ряду направлений постоянно улучшает обслуживание подведомственного жилого фонда, ориентируясь на планомерные, последовательные действия в работе, а не на ликвидацию аварийных ситуаций.

Офисы управляющей компании расположены по адресам: улица Толстого, 8а, Вяземского, 25Б, 8 Марта, 13. Единый телефон 8 (8412) 98-01-00.