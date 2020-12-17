В областном онкодиспансере вновь сменился главный врач

17.12.2020 | 14:55

Валерий Савельев покинул пост главного врача областного онкологического диспансера. На его место с четверга, 17 декабря, назначен Вячеслав Гудошников.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Вячеслав Юрьевич Гудошников ранее занимал должность заведующего хирургическим отделением № 2 в том же медучреждении.

Савельев, оставивший пост главы Пензы и перешедший в онкодиспансер в августе 2018 года, теперь стал руководителем областного врачебно-физкультурного диспансера.

До 2018 года медицинским учреждением руководил Виталий Серебряков, которого освободили от должности, заподозрив в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Его приговорили к пяти годам колонии и оштрафовали на 11 млн рублей.

Доказано, что Серебряков получил деньги от представителей фармацевтических компаний за то, что помогал им заключать контракты на поставку лекарственных средств в онкодиспансер. Сам экс главный врач свою вину признал частично.