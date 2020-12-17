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Общество

В областном онкодиспансере вновь сменился главный врач

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Валерий Савельев покинул пост главного врача областного онкологического диспансера. На его место с четверга, 17 декабря, назначен Вячеслав Гудошников.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Вячеслав Юрьевич Гудошников ранее занимал должность заведующего хирургическим отделением № 2 в том же медучреждении.

Савельев, оставивший пост главы Пензы и перешедший в онкодиспансер в августе 2018 года, теперь стал руководителем областного врачебно-физкультурного диспансера.

До 2018 года медицинским учреждением руководил Виталий Серебряков, которого освободили от должности, заподозрив в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Его приговорили к пяти годам колонии и оштрафовали на 11 млн рублей.

Доказано, что Серебряков получил деньги от представителей фармацевтических компаний за то, что помогал им заключать контракты на поставку лекарственных средств в онкодиспансер. Сам экс главный врач свою вину признал частично.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Савельев красавчик

Гость||

penzainform.ru писал(a):

теперь стал руководителем областного врачебно-физкультурного диспансера.
Послековидное бабло попрёт и ответственности никакой...

Гость||

не для серьезной медицины сей персонаж

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Савельев, оставивший пост главы Пензы и перешедший в онкодиспансер в августе 2018 года, теперь стал руководителем областного врачебно-физкультурного диспансера.
Большого вреда он там не принесет

Гость||

Карьерный спад

Гость||

А зачем хорошего хирурга администратором сделали? Устал что ли? Хотя раньше главные врачи палаты вели и оперировали.

Гость||

Что ж такого натворил что выгнали из учреждения обоасного масштаба? Наверное совсем берега попутал..

Гость||

Из одной двери в другую,есть такая поговорка

Гость||

У Путина учатся.

Гость||

Никчёмный, бестолковый, злой. В онкодиспансере абсолютно никакой пользы не принёс. Хорошая новость.

Гость||

Областной врачебно-физкультурный диспансер укомплектован врачами высшей категории на 100% и по полису ОМС обслуживает слуг народа с квотами на любые виды высокотехнологической врачебной помощи

Гость||

Гудошников -хирург, а там руководитель нужен, уж больно деньги большие там крутятся.После воровства в Питере, такие больницы проверять надо чаще.

Гость||

На такие должности надо ставить не врачей, а хозяйствеников врачи лечить должны если они такие хорошие. Управлять таким монстром должен человек который не связан с медициной. Ибо это содержание самого здания....., а на планерке замы уже по мед. части разруливать должны. Руководитель должен руководить, команду делать!

А у нас, что не руководитель то сплошная онкология потомучто все свои, а талантливые люди например как я на удаленке сижу.

Гость||

Диспансер создан на базе бывшей гор бол-цы № 3 и оотремонтирован и модернизирован для лечения и профилактики за счёт всех остальных больниц и отчислений из зарплат и налогов пензенцев

Гость||

Гость писал(a):

На такие должности надо ставить не врачей, а хозяйствеников врачи лечить должны если они такие хорошие. Управлять таким монстром должен человек который не связан с медициной. Ибо это содержание самого здания....., а на планерке замы уже по мед. части разруливать должны. Руководитель должен руководить, команду делать!
Главным врачем должен быть врач, директором завода инженер, мэром итп кто то один из вышеперечисленных добившихся самых лучших показателей в городе, нет такое профессии руководитель, это смежный опыт с основной профессией

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Имя: Гость
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