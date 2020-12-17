В минздраве рассказали, кому чаще всего требуется вертолет санавиации

17.12.2020 | 11:14

С 6 октября, дня, когда в Пензенской области начала работать санитарная авиация, бригады совершили 23 вылета и доставили в больницы региона и федеральные центры 36 пациентов.

Благодаря легким многоцелевым вертолетам «Ансат», предназначенным для эвакуации больных людей, время пребывания в пути из района до Пензы занимает не более часа, до Москвы или клиник в иных городах страны - несколько часов.

Наиболее часто «летающая скорая помощь» используется для транспортировки пациентов с болезнями системы кровообращения, которым необходимо выполнение чрезкожных коронарных вмешательств в экстренной форме и для которых время - решающий фактор.

«Деятельность бригад санавиации доказала свою эффективность, поэтому очень важно ее развивать. До конца года будет совершено еще минимум 2 вылета», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.