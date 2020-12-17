В минздраве рассказали, кому чаще всего требуется вертолет санавиации

С 6 октября, дня, когда в Пензенской области начала работать санитарная авиация, бригады совершили 23 вылета и доставили в больницы региона и федеральные центры 36 пациентов.
Благодаря легким многоцелевым вертолетам «Ансат», предназначенным для эвакуации больных людей, время пребывания в пути из района до Пензы занимает не более часа, до Москвы или клиник в иных городах страны - несколько часов.
Наиболее часто «летающая скорая помощь» используется для транспортировки пациентов с болезнями системы кровообращения, которым необходимо выполнение чрезкожных коронарных вмешательств в экстренной форме и для которых время - решающий фактор.
«Деятельность бригад санавиации доказала свою эффективность, поэтому очень важно ее развивать. До конца года будет совершено еще минимум 2 вылета», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):...генетической предрасположенностью к оказанию боле качественной медицинской помощи.