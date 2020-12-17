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Общество

В минздраве рассказали, кому чаще всего требуется вертолет санавиации

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С 6 октября, дня, когда в Пензенской области начала работать санитарная авиация, бригады совершили 23 вылета и доставили в больницы региона и федеральные центры 36 пациентов.

Благодаря легким многоцелевым вертолетам «Ансат», предназначенным для эвакуации больных людей, время пребывания в пути из района до Пензы занимает не более часа, до Москвы или клиник в иных городах страны - несколько часов.

Наиболее часто «летающая скорая помощь» используется для транспортировки пациентов с болезнями системы кровообращения, которым необходимо выполнение чрезкожных коронарных вмешательств в экстренной форме и для которых время - решающий фактор.

«Деятельность бригад санавиации доказала свою эффективность, поэтому очень важно ее развивать. До конца года будет совершено еще минимум 2 вылета», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наиболее часто «летающая скорая помощь» используется для транспортировки пациентов с
...генетической предрасположенностью к оказанию боле качественной медицинской помощи.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

которым необходимо выполнение чрезкожных коронарных вмешательств в экстренной форме и для которых время - решающий фактор
То есть до нашего кардиоцентра дольше везти?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

до Москвы или клиник в иных городах страны - несколько часов.
"Лётные характеристики

Максимально допустимая скорость: 275 км/ч

Крейсерская скорость: 250 км/ч

Практическая дальность: 510 км

Перегоночная дальность: 635 км (максимальная)

Практический потолок: 5700 м

Статический потолок: 3600 м

Скороподъёмность: 21,5 м/с"

Карта+циркуль...

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