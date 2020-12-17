Сетевое издание|18+|Четверг|17 дек 2020|10:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В мэрии вникли в проблему пензенцев из ЖК «Тернопольский»

Печать

В среду, 16 декабря, мэр Пензы Андрей Лузгин во время приема граждан попытался разобраться в спорной ситуации между жителями ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова.

Проблему озвучил губернатор Иван Белозерцев на совещании 14-го числа: «Люди пишут ко мне обращение, связанное с тем, что не могут поделить землю». Глава региона поручил мэру выяснить, в чем дело.

Андрей Лузгин по телефону побеседовал с представителями одного из домов.

«Спор между соседями возник в ходе рассмотрения проекта межевания территории, ограниченной улицами Рахманинова, Тернопольской, Мусоргского. Здесь расположены дома ЖК «Тернопольский», один из которых еще не введен в эксплуатацию», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

По проекту предполагается разделить существующий земельный участок на два - под каждой новостройкой (домом на Рахманинова, 12, и строение 4) - пропорционально занимаемой площади.

«Кроме того, в целях обеспечения прохода (проезда) проектом предложено установить публичные сервитуты для доступа к трансформаторной подстанции, выполнения требований пожарной безопасности и обеспечения дорожно-транспортной связи», - пояснили в мэрии.

По проекту организовали публичные слушания, во время которых собственники и дольщики высказали ряд замечаний и не смогли договориться между собой.

Во время телефонного разговора Андрей Лузгин и главный архитектор Пензы Сергей Петров признали часть замечаний уместными, но в то же время подчеркнули, что установление публичного сервитута по участку соседнего жилого дома на Тернопольской, 10, предусмотренного проектом, обоснованно.

В итоге проект межевания территории решили отправить на доработку.

«Глава Октябрьского района Андрей Гришин выедет на место, организует собрание с представителями каждого дома. Очевидно, что единственный вариант - это договариваться между собой о совместном использовании земельного участка», - подвел итог Лузгин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте