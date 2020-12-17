В мэрии вникли в проблему пензенцев из ЖК «Тернопольский»

17.12.2020 | 09:58

В среду, 16 декабря, мэр Пензы Андрей Лузгин во время приема граждан попытался разобраться в спорной ситуации между жителями ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова.

Проблему озвучил губернатор Иван Белозерцев на совещании 14-го числа: «Люди пишут ко мне обращение, связанное с тем, что не могут поделить землю». Глава региона поручил мэру выяснить, в чем дело.

Андрей Лузгин по телефону побеседовал с представителями одного из домов.

«Спор между соседями возник в ходе рассмотрения проекта межевания территории, ограниченной улицами Рахманинова, Тернопольской, Мусоргского. Здесь расположены дома ЖК «Тернопольский», один из которых еще не введен в эксплуатацию», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

По проекту предполагается разделить существующий земельный участок на два - под каждой новостройкой (домом на Рахманинова, 12, и строение 4) - пропорционально занимаемой площади.

«Кроме того, в целях обеспечения прохода (проезда) проектом предложено установить публичные сервитуты для доступа к трансформаторной подстанции, выполнения требований пожарной безопасности и обеспечения дорожно-транспортной связи», - пояснили в мэрии.

По проекту организовали публичные слушания, во время которых собственники и дольщики высказали ряд замечаний и не смогли договориться между собой.

Во время телефонного разговора Андрей Лузгин и главный архитектор Пензы Сергей Петров признали часть замечаний уместными, но в то же время подчеркнули, что установление публичного сервитута по участку соседнего жилого дома на Тернопольской, 10, предусмотренного проектом, обоснованно.

В итоге проект межевания территории решили отправить на доработку.

«Глава Октябрьского района Андрей Гришин выедет на место, организует собрание с представителями каждого дома. Очевидно, что единственный вариант - это договариваться между собой о совместном использовании земельного участка», - подвел итог Лузгин.