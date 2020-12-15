Губернатор озвучил проблему дольщиков ЖК «Тернопольский»

15.12.2020 | 10:17

К решению проблемы дольщиков ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова подключатся чиновники. Соответствующее поручение им дал губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 14 декабря.

«Это жилые дома обманутых дольщиков, которые в ближайшие 3-4 месяца будут сданы в эксплуатацию. Люди пишут ко мне обращение, связанное с тем, что не могут поделить землю», - сообщил глава региона.

Он попросил мэра Пензы Андрея Лузгина выехать на объект вместе с кем-то из должностных лиц регионального правительства.

«Надо найти решение, которое бы устраивало жителей одного и второго дома. Они бы не обращались, не выходили бы во двор, не мерзли бы, если бы вовремя администрация приехала и поискала решение вместе с ними», - высказался Белозерцев.

После банкротства предыдущего застройщика люди несколько лет не могли вселиться в купленные ими квартиры. На завершение возведения проблемных домов были направлены средства из федерального бюджета. Сдача объекта намечена на I квартал 2021 года.