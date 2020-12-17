Доступные поездки на такси: пензенцы могут сэкономить с DiDi

17.12.2020 | 09:05

В преддверии Нового года расходы всегда увеличиваются. Практически каждый житель Пензы стремится подготовить сюрприз для родных и друзей, поэтому на многом так или иначе приходится экономить. С DiDi, одним из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу такси, к примеру, можно снизить затраты на комфортные поездки по городу.

Во всем мире DiDi пользуются уже более 550 миллионов пассажиров на 4 континентах мира, а c 24 ноября сервис стал доступен жителям и гостям Пензы.

Работа DiDi базируется на трех ключевых принципах: это доступность, безопасность и эффективность, включая эффективную клиентскую поддержку.

Доступность выражается в стоимости поездок. Снижать стоимость поездок DiDi удается за счет повышения эффективности работы платформы: так, DiDi использует передовые технологии, включая анализ больших данных, алгоритмы прогнозирования спроса и интеллектуальной диспетчеризации, машинное обучение и др., эффективно координируя заказы и доступные автомобили в разных частях города.

Кроме того, DiDi регулярно проводит специальные акции, делая поездки еще более доступными. Например, все новые пользователи могут получить скидку до 40% на первую поездку.

Приоритетом для компании является безопасность. Для этого в приложении предусмотрен ряд важных функций: сохранение конфиденциальности телефонных номеров, возможность добавлять контакты доверенных лиц для экстренной связи, делиться маршрутом своей поездки с друзьями и семьей, которые смогут следить за передвижением в режиме реального времени, а также функция отмены подобранного системой водителя/пассажира.

Помимо этого, в приложении есть кнопка SOS для пассажиров и водителей, которая позволяет в экстренной ситуации связаться с правоохранительными органами и передать сведения о поездке и текущее местоположение доверенным контактным лицам.

Немаловажно, что до начала сотрудничества все водители проходят обязательную проверку.

Эффективная клиентская поддержка предполагает в том числе круглосуточную помощь по телефону - во всех городах работы сервиса в России.

Пользоваться услугами DiDi удобно в приложении, которое доступно для скачивания в AppStore и Google Play. Также заказать такси можно по телефону +7(8412)210606. DiDi - сервис заказа такси и не является перевозчиком.

Пассажиры могут расплатиться любым удобным способом: наличными или картой, зарегистрированной в приложении. Стоимость поездки на ночном и дневном тарифах начинается от 55 рублей.

В рамках одной поездки можно выбрать сразу несколько пунктов назначения.

Таким образом, у клиентов DiDi есть возможность сэкономить и купить больше новогодних подарков, а значит, поднять настроение и себе, и близким.