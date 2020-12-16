Глава пензенского минздрава призвал всех привиться от COVID-19

16.12.2020 | 15:05

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин на мероприятии, состоявшемся в клинической больнице имени Н. Н. Бурденко во вторник, 15 декабря, рассказал о результате после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Слова министра приведены в аккуанте больницы в соцсети Instagram.

«Два месяца назад привился. Была двойная прививка: первая и вторая. Абсолютно никак не ощущал себя больным человеком, работал. Но уже мозги работали совсем по-другому, не было опасения, что могу заболеть. Это очень важно», - поделился впечатлениями Александр Никишин.

Он добавил, что две недели назад сдал анализ на антитела к COVID-19, их уровень составил 12,4. Это означает, что иммунитет у министра сформировался. На какой срок, по словам Александра Никишина, неизвестно.

«Агитирую вас всех потихоньку. Призываю вас всех, друзья, чтобы мы все привились. Прививайтесь, не бойтесь. Это убережет нас с вами от тяжелых болезней. Я знаю, что многие из вас тяжело болели», - подчеркнул чиновник.

Первую дозу вакцины Александру Никишину ввели 13 октября, свое состояние он охарактеризовал как нормальное. Через три недели министр получил второй компонент и отметил слабость, некоторую усталость к концу дня, но свое самочувствие оценил как удовлетворительное.