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Общество

Глава пензенского минздрава призвал всех привиться от COVID-19

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Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин на мероприятии, состоявшемся в клинической больнице имени Н. Н. Бурденко во вторник, 15 декабря, рассказал о результате после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Слова министра приведены в аккуанте больницы в соцсети Instagram.

«Два месяца назад привился. Была двойная прививка: первая и вторая. Абсолютно никак не ощущал себя больным человеком, работал. Но уже мозги работали совсем по-другому, не было опасения, что могу заболеть. Это очень важно», - поделился впечатлениями Александр Никишин.

Он добавил, что две недели назад сдал анализ на антитела к COVID-19, их уровень составил 12,4. Это означает, что иммунитет у министра сформировался. На какой срок, по словам Александра Никишина, неизвестно.

«Агитирую вас всех потихоньку. Призываю вас всех, друзья, чтобы мы все привились. Прививайтесь, не бойтесь. Это убережет нас с вами от тяжелых болезней. Я знаю, что многие из вас тяжело болели», - подчеркнул чиновник.

Первую дозу вакцины Александру Никишину ввели 13 октября, свое состояние он охарактеризовал как нормальное. Через три недели министр получил второй компонент и отметил слабость, некоторую усталость к концу дня, но свое самочувствие оценил как удовлетворительное.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

«Обследование на иммуноглобулины M и G и мазки ПЦР из ротоглотки и носоглотки. При отрицательных результатах пациенты допускаются до вакцинации», - пояснила врач-эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.

Это вот что (из вчерашней тут новости)?

В частной никишинской клинике за бабло тест надо делать что ли?

гребень||

вот фантазер!!!!!!!!!!!!!!!!! а если я копытами стукну после укола он ответит? нет скорее всего

Гость||

А для министров и пролетариев одинаковые вакцины?

Гость||

Сначала прививки найди на всю область, прививальщик хренов. За что же нам послали такого министра, это же смех один

Гость||

НЕТ!

Гость||

Всех да?Вот и привей Белозерцева.

Гость||

Гость писал(a):

А для министров и пролетариев одинаковые вакцины?
Естественно "да" ,как зарплаты,премии и пенсии.)))))))))

Гость||

По собственному желанию никогда ни за что не стал бы делать и не сделаю думаю, боюсь заставят типа хочешь работать делай или хочешь лечиться от какой нибудь язвы или инфаркта делай а не будешь динамо включат

Гость||

а что вакцину на всех уже привезли? КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ?

Гость||

Гость писал(a):

а что вакцину на всех уже привезли? КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ?
запись по талончикам на 2 года вперед, если жив останешься

Гость||

Гость писал(a):

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
на прямую линию губернатора

Гость||

Ну уж нет, мы подождём.И кто это видел, что Никишин привился ?В Германии карантин с 16 декабря, а потом вакцинация.На пике инфекции - нет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Призываю вас всех, друзья
Своих друзей призывает?

Имя: Гость
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