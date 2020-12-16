COVID-19: Стало известно о выздоровлении пензенского министра

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова перенесла коронавирусную инфекцию. О своем выздоровлении она рассказала в личном Instagram-аккаунте во вторник, 15 декабря.
«Друзья, коллеги, сегодня приступила к работе после продолжительного лечения от COVID-19. Берегите себя и своих близких, всем крепчайшего здоровья», - написала она, не уточнив, насколько тяжело протекала болезнь и где проходило лечение.
В комментариях несколько десятков подписчиков порадовались за Курдову и пожелали ей здоровья.
В ноябре коронавирусную инфекцию перенес губернатор Иван Белозерцев. Другие чиновники о своей болезни не сообщали.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Уж сидела бы на пенсии