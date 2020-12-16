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Общество

COVID-19: Стало известно о выздоровлении пензенского министра

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Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова перенесла коронавирусную инфекцию. О своем выздоровлении она рассказала в личном Instagram-аккаунте во вторник, 15 декабря.

«Друзья, коллеги, сегодня приступила к работе после продолжительного лечения от COVID-19. Берегите себя и своих близких, всем крепчайшего здоровья», - написала она, не уточнив, насколько тяжело протекала болезнь и где проходило лечение.

В комментариях несколько десятков подписчиков порадовались за Курдову и пожелали ей здоровья.

В ноябре коронавирусную инфекцию перенес губернатор Иван Белозерцев. Другие чиновники о своей болезни не сообщали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Уж сидела бы на пенсии

Гость||

еще одна планово переболела)

Имя: Гость
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