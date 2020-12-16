COVID-19: Стало известно о выздоровлении пензенского министра

16.12.2020 | 08:07

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова перенесла коронавирусную инфекцию. О своем выздоровлении она рассказала в личном Instagram-аккаунте во вторник, 15 декабря.

«Друзья, коллеги, сегодня приступила к работе после продолжительного лечения от COVID-19. Берегите себя и своих близких, всем крепчайшего здоровья», - написала она, не уточнив, насколько тяжело протекала болезнь и где проходило лечение.

В комментариях несколько десятков подписчиков порадовались за Курдову и пожелали ей здоровья.

В ноябре коронавирусную инфекцию перенес губернатор Иван Белозерцев. Другие чиновники о своей болезни не сообщали.