В Пензе назначили главврача областной больницы им. Бурденко

В Пензе назвали имя нового руководителя областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.
По информации из официального Instagram-аккаунта учреждения, главным врачом назначена Ирина Владимировна Фролова.
Должность заместителя главного врача по медицинской части займет Алексей Александрович Буланов.
«Мне очень приятно, что губернатор Пензенской области согласовал (ее. - Прим. ред.) кандидатуру», - сообщил бывший руководитель учреждения Вячеслав Космачев.
Теперь Космачев станет чиновником - он будет курировать вопросы здравоохранения на посту заместителя председателя областного правительства. О соответствующем кадровом решении губернатор Иван Белозерцев сообщил 30 ноября.
Ирина Владимировна Фролова родилась в 1960 году. Окончила Рязанский медицинский институт, проходила интернатуру на базе городской больницы № 5 г. Пензы по специальности «Терапия».
С 1986 года по 1997 год работала в областной больнице им. Н.Н. Бурденко в должности врача-терапевта, врача-диетолога, врача-аллерголога-иммунолога.
С 1997 года по 1999 год проходила подготовку в клинической ординатуре в Пензенском институте усовершенствования врачей.
С 1999 года работала заместителем главного врача по медицинской части больницы им. Бурденко.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Неожиданно и всё правильно.