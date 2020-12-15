В Пензе назначили главврача областной больницы им. Бурденко

15.12.2020 | 21:03

В Пензе назвали имя нового руководителя областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

По информации из официального Instagram-аккаунта учреждения, главным врачом назначена Ирина Владимировна Фролова.

Должность заместителя главного врача по медицинской части займет Алексей Александрович Буланов.

«Мне очень приятно, что губернатор Пензенской области согласовал (ее. - Прим. ред.) кандидатуру», - сообщил бывший руководитель учреждения Вячеслав Космачев.

Теперь Космачев станет чиновником - он будет курировать вопросы здравоохранения на посту заместителя председателя областного правительства. О соответствующем кадровом решении губернатор Иван Белозерцев сообщил 30 ноября.

Ирина Владимировна Фролова родилась в 1960 году. Окончила Рязанский медицинский институт, проходила интернатуру на базе городской больницы № 5 г. Пензы по специальности «Терапия».

С 1986 года по 1997 год работала в областной больнице им. Н.Н. Бурденко в должности врача-терапевта, врача-диетолога, врача-аллерголога-иммунолога.

С 1997 года по 1999 год проходила подготовку в клинической ординатуре в Пензенском институте усовершенствования врачей.

С 1999 года работала заместителем главного врача по медицинской части больницы им. Бурденко.