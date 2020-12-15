Стало известно, когда детям начнут раздавать новогодние подарки

15.12.2020 | 11:34

В Пензе новогодние подарки вручат 14 300 детям. Это ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных и малообеспеченных.

Сладкие презенты достанутся юным пензенцам в возрасте от 1 года до 14 лет включительно.

«Для них за счет средств бюджета города подготовлено 4 800 подарков, еще 7 200 выделено региональным министерством труда и социальной защиты, 2 300 наборов предоставят спонсоры», - цитирует замглавы администрации Сергея Волкова пресс-служба мэрии.

Свои подарки ребята получат в центрах социальной помощи с соблюдением всех противоэпидемических мер. Вручение началось с 14 декабря.

Всего в Пензенской области более 60 000 ребят достанется сладкий новогодний презент. Также рассматривается вопрос обеспечения подарками детей медиков, которые работают в красной зоне ковидариев.