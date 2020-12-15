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Общество

Стало известно, когда детям начнут раздавать новогодние подарки

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В Пензе новогодние подарки вручат 14 300 детям. Это ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных и малообеспеченных.

Сладкие презенты достанутся юным пензенцам в возрасте от 1 года до 14 лет включительно.

«Для них за счет средств бюджета города подготовлено 4 800 подарков, еще 7 200 выделено региональным министерством труда и социальной защиты, 2 300 наборов предоставят спонсоры», - цитирует замглавы администрации Сергея Волкова пресс-служба мэрии.

Свои подарки ребята получат в центрах социальной помощи с соблюдением всех противоэпидемических мер. Вручение началось с 14 декабря.

Всего в Пензенской области более 60 000 ребят достанется сладкий новогодний презент. Также рассматривается вопрос обеспечения подарками детей медиков, которые работают в красной зоне ковидариев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Путин - лучший подарок для расиян!

Гость||

Ух ты, сообщите в Первомайскую Соцзащиту об этом, а то там не в курсе, вообще за подарки и кто и кому их должен раздать!

Имя: Гость
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