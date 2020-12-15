Детям пензенских медиков из красной зоны планируют вручить подарки

В Пензенской области расширили список детей, которых обеспечат новогодними подарками. На данный момент в него вошли более 60 000 маленьких жителей региона.
12 000 из них – жители областного центра, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Подарки получат ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, рассмотрят вопрос поздравления детей медиков, которые трудятся в красной зоне инфекционных отделений.
Ранее сообщалось, что из бюджета области на сладкие сюрпризы для малышей выделят 5,5 млн рублей. Общий вес подарка составит 1 кг.
Также к обеспечению детей новогодними презентами подключатся организации и предприниматели.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
как же противно получать эти подарки