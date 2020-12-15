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Общество

Детям пензенских медиков из красной зоны планируют вручить подарки

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В Пензенской области расширили список детей, которых обеспечат новогодними подарками. На данный момент в него вошли более 60 000 маленьких жителей региона.

12 000 из них – жители областного центра, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Подарки получат ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, рассмотрят вопрос поздравления детей медиков, которые трудятся в красной зоне инфекционных отделений.

Ранее сообщалось, что из бюджета области на сладкие сюрпризы для малышей выделят 5,5 млн рублей. Общий вес подарка составит 1 кг.

Также к обеспечению детей новогодними презентами подключатся организации и предприниматели.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

как же противно получать эти подарки

Гость||

Гость писал(a):

как же противно получать эти подарки
Подачки.

Гость||

А друзьям детей врачей из красной зоны что же, ничего не вручат? А родственникам? А куму, брату, свату?

Гость||

Гость писал(a):

А друзьям детей врачей из красной зоны что же, ничего не вручат? А родственникам? А куму, брату, свату?
им наверное другие подарки (caviar, xennesy) ну понимаете

Гость||

Если врачам выплачивать все положенное и не ставить им пневмонию вместо короны, может они сами бы подарки купили своим детям ??

Гость||

От диабета умирают теперь при вирусных, не пора ли отказаться от этих дешёвых кульков?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
как же противно получать эти подарки
Подачки.
Советско-солдатская система поощрения униженных и ограбленных

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

От диабета умирают теперь при вирусных, не пора ли отказаться от этих дешёвых кульков?
Волонтёры разносят престарелым сахарок и макароны....

Гость||

Мы к чему готовимся ? Бесплатный сыр в мышеловке ! Мы теперь от вакцин что ли заболевать будем и поток больных увеличится ? Всегда пугает , когда наши правители странную заботу проявлять начинают.

Гость||

в санатории дать путевки не хватило денежек? Все на ремонт яхты ушло?

Гость||

09:58 Не понимаем. Далеко не все врачи- алкоголики.

Имя: Гость
Комментарий:

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