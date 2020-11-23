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Общество

Из бюджета области на новогодние детские подарки выделят 5,5 млн

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В Пензенской области началась подготовка к благотворительной акции «Волшебный Новый год». Ее цель - обеспечить новогодними подарками детей с нелегкой судьбой.

Всего в регионе насчитывается более 60 тысяч таких несовершеннолетних, из них 47 тысяч - из малообеспеченных семей.

«На закупку новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в бюджете Пензенской области предусмотрено 5,5 млн рублей. Вес набора 1 кг. Сейчас проводятся конкурсные процедуры», - сообщил врио министра труда, социального развития и демографии региона Алексей Качан.

Тема детских новогодних подарков прорабатывается в каждом районе и городе. Органы местного самоуправления определяют возраст и категории детей, которые их получат. В частности, в Кузнецке уже вторую неделю проводится традиционная акция «Новый год - вместе!».

«Реализация данного мероприятия будет осуществляться, исходя из финансовых возможностей каждого муниципального образования», - сообщили в пресс-службе областного минтруда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

из них 47 тысяч - из малообеспеченных семей.

«На закупку новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в бюджете Пензенской области предусмотрено 5,5 млн рублей. Вес набора 1 кг.

Страшно подумать, какое лакомство по 117 р/кг будут класть в подарки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всего в регионе насчитывается более 60 тысяч таких несовершеннолетних
то есть 5% населения области это малообеспеченные дети? Позорище.

5,5 млн/60 000 = 92 рубля, а вес набора 1 кг, килограмм простого печенья стоит дороже.

Гость||

Да, с математикой что-то тут не чисто. Килограмовый набор за 92 рубля - это за гранью понимания.

Гость||

А сколько будет потрачено на подарки и празднования разных администраций и прочих?

Гость||

Гость писал(a):

5,5 млн/60 000 = 92 рубля, а вес набора 1 кг, килограмм простого печенья стоит дороже
а ведь еще упаковка нужна, вряд ли в обычном пакетике подарят

Гость||

Если дети,действительно,не видят конфет,т.к.семья малообеспеченная,то они будут рады и килограмму карамели и простым печеньям,а дети из якобы малообеспеченных семей,конечно будут недовольны,конфеты им подавай,Коркунов и рафаэлло и желательно,чтоб ёлка была как минимум в кремле,их ничем не удивишь,они плачут что малообеспеченных,а сами каждый день по кафешкам,пиццериям ходят.Из этих 60000 ,действительно нуждающихся 50%,а остальные будут просто рады бесплатному подарку

Гость||

Поясните, что за нелёгкая судьба, а то у нас полгорода под этот термин попадает и считает нелёгкой именно свою судьбу

Гость||

Гость писал(a):

Из этих 60000 ,действительно нуждающихся 50%,а остальные будут просто рады бесплатному подарку
Подарок априори безвозмездный. Так что писать про бесплатный подарок довольно глупо. Всё равно что про мокрую воду.

Имя: Гость
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