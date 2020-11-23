Из бюджета области на новогодние детские подарки выделят 5,5 млн

23.11.2020 | 14:50

В Пензенской области началась подготовка к благотворительной акции «Волшебный Новый год». Ее цель - обеспечить новогодними подарками детей с нелегкой судьбой.

Всего в регионе насчитывается более 60 тысяч таких несовершеннолетних, из них 47 тысяч - из малообеспеченных семей.

«На закупку новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в бюджете Пензенской области предусмотрено 5,5 млн рублей. Вес набора 1 кг. Сейчас проводятся конкурсные процедуры», - сообщил врио министра труда, социального развития и демографии региона Алексей Качан.

Тема детских новогодних подарков прорабатывается в каждом районе и городе. Органы местного самоуправления определяют возраст и категории детей, которые их получат. В частности, в Кузнецке уже вторую неделю проводится традиционная акция «Новый год - вместе!».

«Реализация данного мероприятия будет осуществляться, исходя из финансовых возможностей каждого муниципального образования», - сообщили в пресс-службе областного минтруда.