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Общество

В Пензе выбрали самую красивую и талантливую татарочку

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Всю подноготную узнали зрители об участницах конкурса благодаря видеооткрыткам, в которых красавицы рассказывали об увлечениях, образе жизни и желаниях. В Пензе выбрали самую симпатичную и талантливую татарочку региона.

Семь девушек из разных уголков губернии боролись за корону и потрясающее своим великолепием национальное украшение.

«Жизнь меняется, происходят изменения в конкурсе. Набор девушек год от года сильнее, желающих участвовать достаточно много. Девушки хорошо знают свой язык, свою культуру. На этом конкурсе каждая девушка покажет мелодию своей души», - рассказала председатель жюри Венера Мухамеджанова.

Для участницы Динары Курмакаевой, представительницы Шемышейского района, во время подготовки к шоу самым трудным оказался творческий номер.

«Будут задавать вопросы на татарском языке, нужно будет отвечать. Сложно, потому что во всех селах говорят по-разному и сейчас татарский язык уже изменился очень», - отметила участница конкурса.

А вот с кулинарным заданием студентка строительного университета считай что справилась, один из членов жюри готов был поставить Динаре высшую оценку, не успев еще попробовать ее блюдо.

«Умница! Самый хороший, самый большой кусочек ты знаешь, кому положить. Удачи тебе, все будет хорошо!» - пообещал ей Альберт Ибраев.

В итоге победительницей конкурса выбрали Альбину Медведеву из Пензы. Она и будет представлять область на всероссийском этапе, который пройдет в Казани в следующем году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Альбину Медведеву
Это исконно татарское имя и фамилия?

Гость||

Междусобойчик.

Гость||

Почему там все без масок ? Расстояния между людьми нет ! Оштрафовать и закрыть заведение !

Гость||

Гость писал(a):

Почему там все без масок ? Расстояния между людьми нет ! Оштрафовать и закрыть заведение !
иди в свой церкву камандуй быстрая пинка дадут.

Гость||

Почему не соблюдают масочный режим ?

Гость||

Целый зал людей без дистанции и масок ! Где запрет на массовые мероприятия ?

Гость||

Надо срочно губернатору писать в соцсетях о происходящих конкурсах.

Гость||

Гость писал(a):

Целый зал людей без дистанции и масок ! Где запрет на массовые мероприятия ?
Кого ты юродивый тут все спрашиваешь? Жаба давит? Перемяч не достался?

Гость||

Ай маладса!

Гость||

Гость писал(a):

Кого ты юродивый тут все спрашиваешь?
Эти - всех достали. Баранизм с придурковизмом их душит.

Кста, известно: самые красивые и умные мужчины и женщины, появляются там, где много смешанных пар разных народов.

Имя: Гость
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