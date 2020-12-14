В Пензе выбрали самую красивую и талантливую татарочку

14.12.2020 | 19:02

Всю подноготную узнали зрители об участницах конкурса благодаря видеооткрыткам, в которых красавицы рассказывали об увлечениях, образе жизни и желаниях. В Пензе выбрали самую симпатичную и талантливую татарочку региона.

Семь девушек из разных уголков губернии боролись за корону и потрясающее своим великолепием национальное украшение.

«Жизнь меняется, происходят изменения в конкурсе. Набор девушек год от года сильнее, желающих участвовать достаточно много. Девушки хорошо знают свой язык, свою культуру. На этом конкурсе каждая девушка покажет мелодию своей души», - рассказала председатель жюри Венера Мухамеджанова.

Для участницы Динары Курмакаевой, представительницы Шемышейского района, во время подготовки к шоу самым трудным оказался творческий номер.

«Будут задавать вопросы на татарском языке, нужно будет отвечать. Сложно, потому что во всех селах говорят по-разному и сейчас татарский язык уже изменился очень», - отметила участница конкурса.

А вот с кулинарным заданием студентка строительного университета считай что справилась, один из членов жюри готов был поставить Динаре высшую оценку, не успев еще попробовать ее блюдо.

«Умница! Самый хороший, самый большой кусочек ты знаешь, кому положить. Удачи тебе, все будет хорошо!» - пообещал ей Альберт Ибраев.

В итоге победительницей конкурса выбрали Альбину Медведеву из Пензы. Она и будет представлять область на всероссийском этапе, который пройдет в Казани в следующем году.