Пензенцу компенсируют моральный вред от уголовного преследования

13.12.2020 | 11:23

Пензенец захотел получить с Министерства финансов России около восьмисот тысяч рублей и обратился в суд. Деньги человек требовал в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Незадолго до начала неприятных событий мужчина занимал высокий пост в одной из местных колоний. Оттуда уволился летом 2017-го. А осенью сотрудником следственного управления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Пензенца вызвали на допрос в качестве подозреваемого.

«Узнав об этом, истец испытал стресс, страх, опасение, что его задержат, возьмут под стражу, несправедливо осудят, что отразилось на его самочувствии и здоровье. 29 декабря 2017 года было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ, относящегося к категории особо тяжких, вину в совершении которого истец не признавал», - рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Олеся Бахтеева.

Затем был наложен арест на квартиру и машину мужчины. Однако в октябре 2019-го уголовное дело и преследование по нему в отношении истца прекратили: в действиях обвиняемого не нашли состава преступления. За бывшим сотрудником колонии признали право на реабилитацию. Но за свои нравственные страдания пензенец получил намного меньше, чем просил.

«Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с Министерства финансов РФ за счет средств казны Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя - 10 000 рублей», - добавила Олеся Бахтеева.

Решение вступило в законную силу.