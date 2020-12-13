Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 дек 2020|20:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцу компенсируют моральный вред от уголовного преследования

Печать

Пензенец захотел получить с Министерства финансов России около восьмисот тысяч рублей и обратился в суд. Деньги человек требовал в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Незадолго до начала неприятных событий мужчина занимал высокий пост в одной из местных колоний. Оттуда уволился летом 2017-го. А осенью сотрудником следственного управления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Пензенца вызвали на допрос в качестве подозреваемого.

«Узнав об этом, истец испытал стресс, страх, опасение, что его задержат, возьмут под стражу, несправедливо осудят, что отразилось на его самочувствии и здоровье. 29 декабря 2017 года было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ, относящегося к категории особо тяжких, вину в совершении которого истец не признавал», - рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Олеся Бахтеева.

Затем был наложен арест на квартиру и машину мужчины. Однако в октябре 2019-го уголовное дело и преследование по нему в отношении истца прекратили: в действиях обвиняемого не нашли состава преступления. За бывшим сотрудником колонии признали право на реабилитацию. Но за свои нравственные страдания пензенец получил намного меньше, чем просил.

«Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с Министерства финансов РФ за счет средств казны Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя - 10 000 рублей», - добавила Олеся Бахтеева.

Решение вступило в законную силу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте