Большинство против: область продолжит жить по зимнему времени

13.12.2020 | 12:47

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря, закрыл вопрос перехода региона на летнее время.

Обращение с просьбой перевести стрелки пензенцы оставили Ивану Белозерцеву в соцсети «Одноклассники».

«Можно ли у нас в регионе ввести опять летнее время? Это время отменили, опираясь на Москву, но Москва от нас в 500 км, у нас солнце летом встает полтретьего ночи, а заходит в 21 час. Кому оно светит ночью? У нас свои огороды, дачи, вечером после работы не успеваешь ничего сделать, не каждый встанет в 4 утра до работы пойти работать в огороде. Давайте подумаем над этим, если нужно, провести надо опрос населения. Думаю, большинство поддержат», - высказалась пользовательница.

Глава региона ответил, что пока все останется по-прежнему.

«Мы проводили социологический опрос. Абсолютное большинство граждан не хотят, чтобы время было перенесено», - отметил Иван Белозерцев.

Тема перевода стрелок поднималась неоднократно, с ней жители области обращаются к губернатору во время каждой прямой линии. В феврале 2020 года Иван Белозерцев заявил, что летнее время вернут, если большинство пензенцев будет настаивать на этом.