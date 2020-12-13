Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 дек 2020|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Большинство против: область продолжит жить по зимнему времени

Печать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря, закрыл вопрос перехода региона на летнее время.

Обращение с просьбой перевести стрелки пензенцы оставили Ивану Белозерцеву в соцсети «Одноклассники».

«Можно ли у нас в регионе ввести опять летнее время? Это время отменили, опираясь на Москву, но Москва от нас в 500 км, у нас солнце летом встает полтретьего ночи, а заходит в 21 час. Кому оно светит ночью? У нас свои огороды, дачи, вечером после работы не успеваешь ничего сделать, не каждый встанет в 4 утра до работы пойти работать в огороде. Давайте подумаем над этим, если нужно, провести надо опрос населения. Думаю, большинство поддержат», - высказалась пользовательница.

Глава региона ответил, что пока все останется по-прежнему.

«Мы проводили социологический опрос. Абсолютное большинство граждан не хотят, чтобы время было перенесено», - отметил Иван Белозерцев.

Тема перевода стрелок поднималась неоднократно, с ней жители области обращаются к губернатору во время каждой прямой линии. В феврале 2020 года Иван Белозерцев заявил, что летнее время вернут, если большинство пензенцев будет настаивать на этом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Скажите а какие нибудь занятия с губернаторами проводят? С лексикой, по основным терминам, да и вообще, ???

Гость||

Когда проводили? Во время выборов? 82% против?

Гость||

Всех обращающихся с этим на койку им. ЕВГРАФОВА.

Гость||

Понеслась!

Гость||

Интересно, а когда и где проводили опрос?

Гость||

Опрос проводили, они с Диной.. Ответ как всегда, никаких изменения...

Гость||

Кто против? У кого спросили? У детей,да чиновников,которым потом придется готовить кучу распоряжений для перевода на нормальное для нашего региона летнее время. На 6лрмальных сайтах запускайте голосования, с авторизацией через ГУ и чтобы ссылки на него в каждой новости выскакивали,тогда да.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте