Озвучены главные темы, волнующие жителей Пензенской области

12.12.2020 | 13:12

Около 900 жителей Пензенской области обратились на прямую линию к губернатору Ивану Белозерцеву с вопросами, жалобами и предложениями. Эта цифра была озвучена после часа трансляции в субботу, 12 декабря.

Как показала статистика, в основном к Ивану Белозерцеву обращаются женщины. Примечательно, что молодые люди используют соцсети, а граждане в возрасте от 50 до 90 лет предпочитают телефон - их звонков зарегистрировано около 400.

Как рассказали в call-центре прямой линии, жителей Сурского края интересуют вопросы повышения пенсий и предоставления дополнительных льгот, волнуют проблемы вывоза твердых бытовых отходов, беспокоят перебои в обеспечении лекарственными средствами.

Помимо общих вопросов, пензенцы задают и частные - например, как узаконить гараж, построенный несколько десятилетий назад.

Прямая линия губернатора началась в 12:00 и продлится до 14:00. Трансляция ведется в эфире трех местных телеканалов, в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях.