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Общество

Озвучены главные темы, волнующие жителей Пензенской области

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Около 900 жителей Пензенской области обратились на прямую линию к губернатору Ивану Белозерцеву с вопросами, жалобами и предложениями. Эта цифра была озвучена после часа трансляции в субботу, 12 декабря.

Как показала статистика, в основном к Ивану Белозерцеву обращаются женщины. Примечательно, что молодые люди используют соцсети, а граждане в возрасте от 50 до 90 лет предпочитают телефон - их звонков зарегистрировано около 400.

Как рассказали в call-центре прямой линии, жителей Сурского края интересуют вопросы повышения пенсий и предоставления дополнительных льгот, волнуют проблемы вывоза твердых бытовых отходов, беспокоят перебои в обеспечении лекарственными средствами.

Помимо общих вопросов, пензенцы задают и частные - например, как узаконить гараж, построенный несколько десятилетий назад.

Прямая линия губернатора началась в 12:00 и продлится до 14:00. Трансляция ведется в эфире трех местных телеканалов, в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях.

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Гость||

И снова про 100 новых автобусов для МУНИЦИПАЛЬНОГО перевозчика и про необоснованное повышение цен частниками не слова.

Гость||

Конкретных и важных вопросов нет, их не пропускают и все это видят

Гость||

Иван где остановки с подогревом

Гость||

Гость писал(a):

И снова про 100 новых автобусов для МУНИЦИПАЛЬНОГО перевозчика и про необоснованное
Поверь такие мелочи никого кромь тебя и ещё пары дурачков не волнуют.

Гость||

Гость писал(a):

12.12.2020 13:24|

Конкретных и важных вопросов нет, их не пропускают и все это видят

Нет вопроса о снятии Савина и Шнайдер. Нет вопроса о восстановлении промышленности. Почему?

Гость||

Хляньте, один дурак может стока наиглупейших вопросов задать, что и 40 мудрецов устанут отвечать.

Гость||

Хватит уничтожать зеленые насаждения,леса,парки,скверы ,газоны.

Гость||

У Воейкова благоустроить не могут много лет, а центр уж замордовали, переделывают то, что и так отлично было! Новый асфальт на плитку песчанную меняют за огромные деньги! А там где надо действительно благоустроить, не чешутся даже! Показушники!

Гость||

Почему он опять трусит и читает только удобные вопросы

Гость||

Слабая прямая линия, для проформы

Имя: Гость
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