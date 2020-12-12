Сетевое издание|18+|Суббота|12 дек 2020|12:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Началась прямая линия с губернатором Иваном Белозерцевым

Печать

В субботу, 12 декабря, в День Конституции, губернатор Иван Белозерцев проводит прямую линию с жителями Пензенской области.

Запуск трансляции состоялся в 12:00. Она ведется в эфире 11 канала, ГТРК «Пенза», «Экспресса», в аккаунте главы региона в Instagram и в группе правительства во «Вконтакте».

Если в прошлом году глава региона отвечал на вопросы из здания областного драматического театра, то 2020-м прямая линия проходит в реконструированном Доме офицеров, который теперь стал центром культурного развития.

Во время прямой линии глава региона по традиции осветит основные события уходящего года и расскажет о планах на будущий, ответит на волнующие граждан вопросы и выскажет свою точку зрения на многие социально значимые события.

В мероприятии участвуют министры и члены регионального правительства, готовые ответить на вопросы по своему профилю.

К 11 декабря Ивану Белозерцеву поступило уже более 800 вопросов. Жителей области тревожит рост цен на продукты и проезд, волнует тема школьного питания, интересуют проведение новогодних праздников и обеспечение лекарствами.

Прямая линия губернатора транслируется в эфире трех региональных телеканалов, а также в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях. Ориентировочно, она продлится два часа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ни о чем... Как всегда... Печалька...

Гость||

Собралися мы сегодня о делах наших нерадужных поговорить, вы задаёте вопрос, но удобный, неудобные для Пескова оставьте , мы отвечаем, то бишь я. Ну, начали, время пошло.

Гость||

Добрый день,Иван Александрович! Спасибо Вам за все! Ваша команда.

Гость||

Переведите Пензенскую область на час вперед в часовой пояс UTC+4 (МСК+1). Невыносимо жить в постоянной темноте по вечерам! А летом рассветы в 3 ночи тоже никому не нужны. Нам этот часовой пояс не подходит! Так же как и многим регионам часового пояса МСК. Если есть возможность, то весь пояс МСК надо перевести на 1 час вперед!

Гость||

Сеанс пустословия.

Гость||

куда бы тех кто за перевод часов.перевести.......

Гость||

Ну и какая же это прямая линия, все вопросы по бумажке

Гость||

на лермонтово

Гость||

"куда бы тех кто за перевод часов.перевести......."

А куда тех, кто против?

Гость||

Конкретные вопросы.

1.Кувайцев и Буйлов которые не выполнили указание Белозерцева в 2019 о покупке 100 новых автобусов для муниципального перевозчика ,а им является МБУ АТХ ,почему они остаются,они в открытую саботировали распоряжение губернатора.

2.Почему он ни как вообще не отреагировал на вопросы народа о повышении цен в общественном транспорте и на кап.ремонт.

3.Как лично он относиться к афере которую пытаются тихо провернуть в мэрии с покупкой нового подвижного состава за счёт бюджета,а именно автобусов для частных перевозчиков Дилижанса и Меркурия.

4.Почему власти ни как не реагируют на нарушения связанные с незаконным приобретением всей троллейбусной инфраструктуры и подвижного состава ООО Меркурий Авто-9 и дальнейшими мошенническими действиями по эксплуатации троллейбусов ,а так же открытым шантажом государства в лице мэрии.Что будет с пензенским троллейбусом дальше.

5.Как Белозерцев лично относиться к вбросу бюллетеней в Бессоновке? Зачем начальство в устном приказном порядке перед голосованием заставляло работников сначала регистрироваться на гос.услугах для голосования ,а потом менять участки для голосования по прописке ,на те которые оно приказало?Как он лично к этому относиться и считает ли он ,что абсолютно честно набрал 78%?/))))))))/

6. Куда Симонов дел станки с ЗИФа выкупленные по приказу Белозерцева ,о чем он лично сообщил журналистам,за бюджетные средства. Что далее будет с разорённым заводом ЗИФ?

6.Когда Белозерцев ответит на вопросы по его обвинению народом и журналистами в коррупции ,кумовстве и превышении служебного положения,о бизнесе его сыновей ? P.s.Эти вопросы там Белозерцеву задать невозможно ,мигом вымарываются .

Mr.O`Долли||

Вопрос, который я задаю уже в течение 5 лет, — когда найдут пропавшие ордена ПО «ЗиФ»?

Будете ли Вы встречаться с блогерами, как это регулярно делал Ваш предшественник В. К. Бочкарев?

Когда вернут танк на место? Что с ним будет, если Парад победы не состоится и в 2021 г.?

Каков бюджет вновь созданной организации Центр управления регионом и сколько человек там работает? По какому адресу она находится?

Вас информируют о работе системы «Инцидент-менеджмент»? Есть ли от нее какая-либо польза жителям Пензенской области?

А где нам можно ознакомиться с работой системы «Инцидент-менеджмент»?

Кто будет вместо В. И. Трохина?

Вопросы кадровой политики — почему чиновника сначала увольняют, а потом ищут кандидатуру на его место?

Почему Вы не являетесь в арбитражный суд по делу о спорных земельных участках на ул. Антонова, 3?

Почему уже почти год не могут назначить уполномоченного по защите прав предпринимателей?

По аналогии с Фургалом, сколько людей выйдет на акции протеста в случае Вашего ареста?

Как Вы думаете выкручиваться из истории с вбросом бюллетеней в Бессоновке?

Если организаторы вброса бюллетеней в Бессоновке получат реальные сроки, уйдете ли Вы в отставку?

Гость||

А вот в Волгограде народ не хочет переходить на московское время, все хотят остаться на местном. И референдум был: https://v1.ru/text/gorod/2020/12/12/69623286/

Гость||

О бессоновскиих вбросах много будет говорить Губернатор. Порвет всех к херам.

Гость||

С лексикой плохо

Гость||

Все смешал

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте