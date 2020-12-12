Началась прямая линия с губернатором Иваном Белозерцевым

12.12.2020 | 12:02

В субботу, 12 декабря, в День Конституции, губернатор Иван Белозерцев проводит прямую линию с жителями Пензенской области.

Запуск трансляции состоялся в 12:00. Она ведется в эфире 11 канала, ГТРК «Пенза», «Экспресса», в аккаунте главы региона в Instagram и в группе правительства во «Вконтакте».

Если в прошлом году глава региона отвечал на вопросы из здания областного драматического театра, то 2020-м прямая линия проходит в реконструированном Доме офицеров, который теперь стал центром культурного развития.

Во время прямой линии глава региона по традиции осветит основные события уходящего года и расскажет о планах на будущий, ответит на волнующие граждан вопросы и выскажет свою точку зрения на многие социально значимые события.

В мероприятии участвуют министры и члены регионального правительства, готовые ответить на вопросы по своему профилю.

К 11 декабря Ивану Белозерцеву поступило уже более 800 вопросов. Жителей области тревожит рост цен на продукты и проезд, волнует тема школьного питания, интересуют проведение новогодних праздников и обеспечение лекарствами.

Прямая линия губернатора транслируется в эфире трех региональных телеканалов, а также в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях. Ориентировочно, она продлится два часа.