За месяц в области зарегистрировали 602 «лишние» смерти

11.12.2020 | 09:33

В октябре 2020 года в Пензенской области зарегистрировали на 37% больше смертей, чем в октябре 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В октябре 2020-го умерли 2 215 человек, в 2019-м - 1 613 (то есть на 602 человека меньше). При этом смертность среди детей в возрасте до года увеличилась в два раза: в октябре 2019-го их было 3, в 2020-м - 6.

Вместе с тем, по информации Росстата, с коронавирусной инфекцией связаны только 342 октябрьские смерти. Для 21 человека COVID-19 стал основной причиной смерти, для остальных - сопутствующим заболеванием.

Всего с января по октябрь 2020 года в Пензенской области умерло 18 076 человек. За аналогичный период прошлого года летальных исходов было 15 370, то есть на 2 706 меньше. Прирост составил 17%.