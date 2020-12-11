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Общество

За месяц в области зарегистрировали 602 «лишние» смерти

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В октябре 2020 года в Пензенской области зарегистрировали на 37% больше смертей, чем в октябре 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В октябре 2020-го умерли 2 215 человек, в 2019-м - 1 613 (то есть на 602 человека меньше). При этом смертность среди детей в возрасте до года увеличилась в два раза: в октябре 2019-го их было 3, в 2020-м - 6.

Вместе с тем, по информации Росстата, с коронавирусной инфекцией связаны только 342 октябрьские смерти. Для 21 человека COVID-19 стал основной причиной смерти, для остальных - сопутствующим заболеванием.

Всего с января по октябрь 2020 года в Пензенской области умерло 18 076 человек. За аналогичный период прошлого года летальных исходов было 15 370, то есть на 2 706 меньше. Прирост составил 17%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Постройте небольшой крематорий,с возможнотью расширения по спросу. Постройте колумбарии,что бы там была чистота и порядок.

Чемодановское кладбище в народе прозвали"скотомогильник".Весной и осенью часть могил в воде,нет забора между городским погостом и городской свалкой.Так должно быть или нет?

Гость||

Не стоит носить защитную маску на улице зимой. Об этом заявили сразу несколько специалистов.

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова отмечает, что не стоит использовать ее как согревающий элемент. «Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего „инструктажа“ по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — отметила она.

Белова объяснила, что влажная маска на морозе охлаждается, а вместе с ней — и человек. Таким образом можно спровоцировать простуду.

Врач-инфекционист Николай Малышев придерживается того же мнения. По его словам, никто не требует носить маску на улице, стоит просто соблюдать социальную дистанцию с людьми. Он также подчеркнул, что влажная маска никакой защиты не несет, а для обогрева лучше использовать шарф.

Гость||

Коронавирус подтвержден как основная причина смерти 11 630 россиян в октябре, еще в 2 266 случаях коронавирус в качестве основной причины смерти предполагается, но это требует дополнительного подтверждения. Это следует из опубликованных в четверг данных Росстата. Еще в 8 675 случаях коронавирус был выявлен, но только в 1 711 из них вызвал осложнения, ускорившие летальный исход. А в общей сложности в этом месяце зарегистрирован 22 571 летальный исход пациентов с новой инфекцией. При этом оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 7 344 умерших из-за COVID-19 в октябре.

Гость||

Стабильный положительный рост благодаря усилиям правительства

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