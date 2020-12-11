Антирекорд: Росстат рассказал о смертях от COVID-19 в октябре

11.12.2020 | 08:30

В октябре 2020 года в Пензенской области умерли 342 человека, зараженные COVID-19. Информацию опубликовал Росстат.

По данным ведомства, у 21 пациента коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти.

У 321 главным фактором, приведшим к летальному исходу, был не COVID-19. В числе этих жертв - 46 человек, у которых вирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, и 275, где он такого влияния не оказал.

По данным оперативного штаба, в октябре от коронавирусной инфекции скончалось 48 человек.

Согласно информации Росстата, размещенной ранее, в сентябре в регионе умер 221 пациент с COVID-19, в августе - 95, в июле - 106, в июне - 98, в мае - 56. Таким образом, в октябре было зарегистрировано рекордное количество смертей среди зараженных.

Всего с мая по октябрь скончалось 918 инфицированных.