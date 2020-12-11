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Общество

Антирекорд: Росстат рассказал о смертях от COVID-19 в октябре

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В октябре 2020 года в Пензенской области умерли 342 человека, зараженные COVID-19. Информацию опубликовал Росстат.

По данным ведомства, у 21 пациента коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти.

У 321 главным фактором, приведшим к летальному исходу, был не COVID-19. В числе этих жертв - 46 человек, у которых вирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, и 275, где он такого влияния не оказал.

По данным оперативного штаба, в октябре от коронавирусной инфекции скончалось 48 человек.

Согласно информации Росстата, размещенной ранее, в сентябре в регионе умер 221 пациент с COVID-19, в августе - 95, в июле - 106, в июне - 98, в мае - 56. Таким образом, в октябре было зарегистрировано рекордное количество смертей среди зараженных.

Всего с мая по октябрь скончалось 918 инфицированных.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Боюсь, нас ждут еще большие рекорды за ноябрь и декабрь

Гость||

Сторойте крематорий,это не последняя зараза. Идут большие "ученья" по всему миру,и потом может быть поздно. Кучу инфекций закапываем в землю - стыдно.

Гость||

11.12.2020 08:50|

Боюсь, нас ждут еще большие рекорды за ноябрь и декабрь

Не Бзди Капустин! Всех победим!

Гость||

В связи с такой смертностью думаю что продолжительность жизни сократилась прилично. МОЖЕТ ПОРА ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ УМЕНЬШАТЬ , а то до пенсии не доживают люди и даже в случае смерти их почему-то не хоронят за счет пенсионного фонда. Зачем тогда отчисления делать всю жизнь? Чтобы деньги сгорали? Примите закон чтобы пенсионные накопления в случае смерти передовались семье погибшего.

Гость||

Гость писал(a):

Сторойте крематорий,это не последняя зараза. Идут большие "ученья" по всему миру,и потом может быть поздно. Кучу инфекций закапываем в землю - стыдно.
Для кого ты все это постоянно пишешь? Возьми и построй! И успокойся!

Имя: Гость
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