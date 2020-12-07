«Караван добрых дел» взял на поруки многодетную семью

07.12.2020 | 09:16

21 ноября в семье Кротовых случилась трагедия. Василиса со своим младшим братом играли на неокрепшем льду реки, который не выдержал веса малышей. На помощь подоспели прохожие, семилетнюю девочку вытащили на берег. А пятилетнего мальчика спасти не удалось.

Семья живет в небольшой квартире в старой двухэтажке в 2-м Пограничном проезде. Окна дома выходят на реку, где все случилось.

Теперь младшей в большой семье, где воспитывались пятеро детей, осталась Василиса. Она, кажется, старается жить и за себя, и за брата. Школьные учителя рассказывают, что первоклассница Вася увлеклась танцами и рисованием, одновременно ходит в два кружка, организованных при школе.

«Девочка открытая, добрая и талантливая. С семьей Кротовых мы хорошо знакомы, в праздники не раз приходили к ним в дом с подарками. После случившейся трагедии приняли решение более серьезно им помогать», - рассказала руководитель благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова.

Многодетный отец - инвалид, не имеющий постоянной работы. Мать трудится уборщицей. Двое старших детей Надя и Данил учатся в пензенском центре образования. Девятикласснице Наде исполнилось 16. Она пошла по стопам матери и решилась на раннее материнство, 7 декабря она выходит замуж за молодого человека, которому недавно исполнилось 18.

«Семье нужна комплексная поддержка, отнюдь не ограничивающаяся лишь финансовой помощью, которую «Караван добрых дел» будет им оказывать ежемесячно. Необходимо внимание всех ответственных служб, занимающихся вопросами материнства, семьи и детства», - пояснила Ольга Чистякова.

Постоянным правилом теперь станет общение с родителями и детьми, которые в любую минуту могут обратиться в «Караван добрых дел», будучи уверенными, что их услышат.