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Общество

8-летняя пензячка подняла проблему оформления Юбилейной площади

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Пользователи соцсетей уже начали оставлять свои вопросы к губернатору Ивану Белозерцеву для анонсированной ранее прямой линии.

Так, в понедельник, 7 декабря, в аккаунте губернатора маленькая жительница Пензы подняла проблему освещения и оформления к Новому году Юбилейной площади.

«Иван Александрович! Меня зовут Алина, мне 8 лет, и я живу около новой филармонии и ККЗ «Пенза». Почему на такой большой площади никогда не ставят новогоднюю елку? Почему не горят фонари на площади около ККЗ, а горят только около букв «Пенза»? Почему на такой большой площади хотя бы не зальют каток или не построят горки? Нам негде играть зимой. Жду Вашего ответа. И с наступающим Новым годом!» - написала девочка.

Прямая линия с главой региона состоится 12 декабря. Общение будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов, а также в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях.

Вопросы, помимо аккаунтов главы региона в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, принимаются на электронную почту vopros058@bk.ru, в мессенджерах Viber и WhatsApp (номер +79273642400), по телефону 595-318 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00) или в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте pnzreg.ru.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жду Вашего ответа.
Усё будет!

Гость||

Родителям, не стыдно,писать не от своего имени,а от имени ребёнка.В 8 лет,все равно горят фонари или нет и катаються там куда родители привели

Гость||

Где можно задать вопросы губернатору?

Гость||

Гость писал(a):

Где можно задать вопросы губернатору?
сдесь пиши мы отдадим

Гость||

Гость писал(a):

Где можно задать вопросы губернатору?
Он сам себе их пишет. И ответит только на свои.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Родителям, не стыдно,писать не от своего имени,а от имени ребёнка.В 8 лет,все равно горят фонари или нет и катаються там куда родители привели
Админу стыдно выполнять дурацкие ЦУ от УВП... Но.... Ибо....

Гость||

Острый вопрос,но губернатор обязательно решит его.

Гость||

Даешь фонтан на Юбилейной площади! С виселицами и кентаврами.

Имя: Гость
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