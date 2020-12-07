8-летняя пензячка подняла проблему оформления Юбилейной площади

07.12.2020 | 13:02

Пользователи соцсетей уже начали оставлять свои вопросы к губернатору Ивану Белозерцеву для анонсированной ранее прямой линии.

Так, в понедельник, 7 декабря, в аккаунте губернатора маленькая жительница Пензы подняла проблему освещения и оформления к Новому году Юбилейной площади.

«Иван Александрович! Меня зовут Алина, мне 8 лет, и я живу около новой филармонии и ККЗ «Пенза». Почему на такой большой площади никогда не ставят новогоднюю елку? Почему не горят фонари на площади около ККЗ, а горят только около букв «Пенза»? Почему на такой большой площади хотя бы не зальют каток или не построят горки? Нам негде играть зимой. Жду Вашего ответа. И с наступающим Новым годом!» - написала девочка.

Прямая линия с главой региона состоится 12 декабря. Общение будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов, а также в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях.

Вопросы, помимо аккаунтов главы региона в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, принимаются на электронную почту vopros058@bk.ru, в мессенджерах Viber и WhatsApp (номер +79273642400), по телефону 595-318 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00) или в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте pnzreg.ru.