Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 дек 2020|19:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В областном управлении спасателям приготовили подарок к празднику

Печать

«Достойно себя показал на пожаре, ну и так был, я думаю, безотказный. Как сейчас», - рассказал о раритетном автомобиле водитель, старший инструктор по вождению пожарной машины Денис Юдин.

Самому Денису на таком работать не пришлось. Зато он и его коллеги, коллектив первой пожарно-спасательной части имени Николая Баичкина, доводили ГАЗ-51 до совершенства. Машина была помощницей пожарных в пятидесятые-семидесятые годы прошлого века.

«Литраж здесь - полторы тонны воды, насос пожарный стоит 25 литров в секунду. Сейчас насосы уже как минимум 40-70 литров выдают. Автомобиль повышенной проходимости, вездеход. Рабочие два моста, поэтому можно пройти по любому бездорожью», - привел характеристики зам. начальника первой пожарно-спасательной части им. Н. Н. Баичкина Андрей Игнатьев.

На немногочисленных черно-белых снимках, что есть в архиве, пожарный расчет у машины - легенды той эпохи. От стоящей в гараже она отличается лишь кабиной.

«Машины выпускали на Горьковском автомобильном заводе, а пожарные цистерны собирали, навеску всю пожарную ставили уже на грабовском», - пояснил Андрей Игнатьев.

На дорогах такую красную машину уже не увидишь. Да и эту восстановили, нанесли лакокрасочное покрытие не для того, чтобы выезжать на ликвидацию пожара. К профессиональному празднику спасателей автомобиль водрузят на постамент у здания главного управления МЧС по области. Это будет подарок всем ветеранам пожарной охраны и тем, кто сейчас ведет борьбу с огненной стихией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте