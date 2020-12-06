В областном управлении спасателям приготовили подарок к празднику

06.12.2020 | 15:03

«Достойно себя показал на пожаре, ну и так был, я думаю, безотказный. Как сейчас», - рассказал о раритетном автомобиле водитель, старший инструктор по вождению пожарной машины Денис Юдин.

Самому Денису на таком работать не пришлось. Зато он и его коллеги, коллектив первой пожарно-спасательной части имени Николая Баичкина, доводили ГАЗ-51 до совершенства. Машина была помощницей пожарных в пятидесятые-семидесятые годы прошлого века.

«Литраж здесь - полторы тонны воды, насос пожарный стоит 25 литров в секунду. Сейчас насосы уже как минимум 40-70 литров выдают. Автомобиль повышенной проходимости, вездеход. Рабочие два моста, поэтому можно пройти по любому бездорожью», - привел характеристики зам. начальника первой пожарно-спасательной части им. Н. Н. Баичкина Андрей Игнатьев.

На немногочисленных черно-белых снимках, что есть в архиве, пожарный расчет у машины - легенды той эпохи. От стоящей в гараже она отличается лишь кабиной.

«Машины выпускали на Горьковском автомобильном заводе, а пожарные цистерны собирали, навеску всю пожарную ставили уже на грабовском», - пояснил Андрей Игнатьев.

На дорогах такую красную машину уже не увидишь. Да и эту восстановили, нанесли лакокрасочное покрытие не для того, чтобы выезжать на ликвидацию пожара. К профессиональному празднику спасателей автомобиль водрузят на постамент у здания главного управления МЧС по области. Это будет подарок всем ветеранам пожарной охраны и тем, кто сейчас ведет борьбу с огненной стихией.