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Общество

Анна Кузнецова заявила о детальной проверке мокшанского инцидента

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На странице Мокшанского детского дома-интерната в соцсети Instagram размещено сообщение в поддержку Заура Иванова, уволенного с должности руководителя соцучреждения.

«Мы считаем предъявленные ему обвинения необоснованными и уверены, что проводящаяся сейчас масштабная проверка это подтвердит. Ребята, выложившие видео, не отдавали отчета своим действиям и, естественно, не ожидали таких последствий. Уже сожалеют о своей выходке и также выступают в поддержку Заура Каральбиевича», - гласит пост.

Ранее несколько постояльцев дома-интерната записали видеоролик о жестоком обращении с ними и отправили его российскому детскому омбудсмену. Анна Кузнецова отреагировала мгновенно.

«Все факты, которые озвучили дети в сообщении, будут проверены. Очень важно провести доскональную проверку. К тому же я специально отметила, в том числе и в разговоре со специалистами, что необходимо исключить факты возможного давления на детей», - заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

В тот же день региональным управлением следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

За своевременное реагирование на факт нарушения прав сирот Анна Кузнецова поблагодарила председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ребята, выложившие видео, не отдавали отчета своим действиям и
они не дееспособные или умственно отсталые или люди в здравом уме что это такое не отдавали отчета своим действиям?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ребята, выложившие видео, не отдавали отчета своим действиям
они что оговорили человека? тогда ясно против них надо вуд а если не оговорили и это имело место тогда наказывать б.директора надо.

Гость||

Едросня своих палачей не сдает. У Заура есть педагогическое образование? Или как Варелик по спорту? Прокуратура, вы тоже на греве?

Гость||

Ранее несколько постояльцев дома-интерната записали видеоролик о жестоком обращении с ними и отправили его российскому детскому омбудсмену. Анна Кузнецова отреагировала мгновенно.

«Все факты, которые озвучили дети в сообщении, будут проверены....

Ха-ха-ха: видеоролик записали НЕСКОЛЬКО ПОСТОЯЛЬЦЕВ, но "ОЗВУЧИЛИ ДЕТИ", т.е. они же.

Так дети или постояльцы, или приживалы, или воспитанники подросткового возраста, или непонятно кто? Вы чего путаетесь в определениях, г-жа?

Определите, до какого возраста их можно называть детьми и до какого возраста - дядями и тётями неизвестно на каких правах там обретающихся.

Гость||

Тотализатор заболтает ? На кого ставить? Кто будет «манипулировать» финансами этого провинциального детдома? На каком уровне находятся интересанты этого источника благосостояния?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все факты, которые озвучили дети в сообщении, будут проверены. Очень важно провести доскональную проверку.

Так вы с Налимом человека с позором уже выгнали.Что может быть хуже, для офицера(не считая одного), опозориться перед своим народом?А на тюрьме за такие предьявы недоказанные,перо в бок получают.

Гость||

Сейчас начнут пыжить мутотень ктокомучто когда сказал. Никто не займётся главным из-за чего вся история с видео,сми,оглаской: как где и сколько «уплыло» бюджетных денег на ремонт,лекарства и прочую расходную , кто как и куда тратит деньги пациентов, кому платят опекунские?

Гость||

Гость писал(a):

Ранее несколько постояльцев дома-интерната записали видеоролик о жестоком обращении с ними и отправили его российскому детскому омбудсмену. Анна Кузнецова отреагировала мгновенно.

«Все факты, которые озвучили дети в сообщении, будут проверены....

Ха-ха-ха: видеоролик записали НЕСКОЛЬКО ПОСТОЯЛЬЦЕВ, но "ОЗВУЧИЛИ ДЕТИ", т.е. они же.

Так дети или постояльцы, или приживалы, или воспитанники подросткового возраста, или непонятно кто? Вы чего путаетесь в определениях, г-жа?

Определите, до какого возраста их можно называть детьми и до какого возраста - дядями и тётями неизвестно на каких правах там обретающихся.

Детьми - до 18 лет.

Имя: Гость
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