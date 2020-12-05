Анна Кузнецова заявила о детальной проверке мокшанского инцидента

05.12.2020 | 19:30

На странице Мокшанского детского дома-интерната в соцсети Instagram размещено сообщение в поддержку Заура Иванова, уволенного с должности руководителя соцучреждения.

«Мы считаем предъявленные ему обвинения необоснованными и уверены, что проводящаяся сейчас масштабная проверка это подтвердит. Ребята, выложившие видео, не отдавали отчета своим действиям и, естественно, не ожидали таких последствий. Уже сожалеют о своей выходке и также выступают в поддержку Заура Каральбиевича», - гласит пост.

Ранее несколько постояльцев дома-интерната записали видеоролик о жестоком обращении с ними и отправили его российскому детскому омбудсмену. Анна Кузнецова отреагировала мгновенно.

«Все факты, которые озвучили дети в сообщении, будут проверены. Очень важно провести доскональную проверку. К тому же я специально отметила, в том числе и в разговоре со специалистами, что необходимо исключить факты возможного давления на детей», - заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

В тот же день региональным управлением следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

За своевременное реагирование на факт нарушения прав сирот Анна Кузнецова поблагодарила председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.