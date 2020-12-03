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Общество

В Пензе на нескольких переходах установили «кососветы»

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В Пензе появилось дополнительное освещение на шести пешеходных переходах.

Зебры расположены на пересечении проспекта Строителей с Тернопольской улицей, на Ставского в районе детского сада № 103, на Карпинского, 129 и 88 (в направлении Окружной), на Тарханова, 3 (в районе детского сада № 105) и 7 (в направлении Горбатого переулка).

Светодиодные фонари типа «кососвет» подключены к отдельному источнику питания.

Специальная контрастная подсветка над переходом в темноте лучше выделяет пешеходов и делает их заметнее для водителей. Это повышает безопасность дорожного движения.

Ранее в 2020 году дополнительные светильники появились возле универсама № 173 на улице Рахманинова, у Арбековского рынка - на перекрестке проспекта Строителей и улицы Тернопольской, в районе Тернопольской, 16, возле автостоянки на Коммунистической и на Свердлова, 3.

«Планируется продолжить обустройство пешеходных переходов дополнительным освещением с использованием светодиодных светильников в 2021 году», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Лучше бы убрали с Пензенских улиц косоводителей

Гость||

И косоходящих...

Гость||

На Кижеватова от 4 дома к частному сектору тоже обещали установить кососвет.

Гость||

Удивили. Да в Пензе вообще все косо устанавливают. И криво.

Гость||

Рывок!!!

Гость||

Убрать 3-4 замов-кураторов у губернатора, да не платить всяким мутовкинам допвылаты (а еще лучше вообще убрать должность главы) - глядишь не только кососветы, но и нормальное освещение появилось бы по всей Пензе и области.

Гость||

Гость писал(a):

Убрать 3-4 замов-кураторов у губернатора, да не платить всяким мутовкинам допвылаты (а еще лучше вообще убрать должность главы) - глядишь не только кососветы, но и нормальное освещение появилось бы по всей Пензе и области.
Вы голосовали за это. Наслаждайтесь выбором ))

Гость||

Гость писал(a):

Убрать 3-4 замов-кураторов у губернатора, да не платить всяким мутовкинам допвылаты (а еще лучше вообще убрать должность главы) - глядишь не только кососветы, но и нормальное освещение появилось бы по всей Пензе и области.
!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

А то что?
А то то.

Классику советского кинематографа смотреть нужно - глупых вопросов задавать не будешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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