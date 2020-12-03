В Пензе на нескольких переходах установили «кососветы»

03.12.2020 | 13:03

В Пензе появилось дополнительное освещение на шести пешеходных переходах.

Зебры расположены на пересечении проспекта Строителей с Тернопольской улицей, на Ставского в районе детского сада № 103, на Карпинского, 129 и 88 (в направлении Окружной), на Тарханова, 3 (в районе детского сада № 105) и 7 (в направлении Горбатого переулка).

Светодиодные фонари типа «кососвет» подключены к отдельному источнику питания.

Специальная контрастная подсветка над переходом в темноте лучше выделяет пешеходов и делает их заметнее для водителей. Это повышает безопасность дорожного движения.

Ранее в 2020 году дополнительные светильники появились возле универсама № 173 на улице Рахманинова, у Арбековского рынка - на перекрестке проспекта Строителей и улицы Тернопольской, в районе Тернопольской, 16, возле автостоянки на Коммунистической и на Свердлова, 3.

«Планируется продолжить обустройство пешеходных переходов дополнительным освещением с использованием светодиодных светильников в 2021 году», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.