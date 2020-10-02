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Общество

В Пензе еще у пяти переходов установят «кососветы»

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В Пензе в 2020 году пять пешеходных переходов оборудовали дополнительным освещением - контрастными источниками света типа «кососвет». Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава администрации города Андрей Лузгин.

Он уточнил: светильники появились возле универсама № 173 на улице Рахманинова, у рынка «Арбековский» на перекрестке проспекта Строителей и улицы Тернопольской, в районе улицы Тернопольской, 16, возле автостоянки на Коммунистической и на Свердлова, 3.

«До конца года планируем обезопасить подобным образом еще пять переходов: два у школы № 71, два у школы № 58, один у школы № 28», - написал мэр Пензы.

Он также отметил, что в прошлом году контрастное освещение смонтировано на 21 пешеходном переходе. Эти меры принимаются для повышения безопасности дорожного движения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — https://www.instagram.com/andreyluzgin/
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Гость||

Одно из немногих полезных дел...

Гость||

Гость писал(a):

Одно из немногих полезных дел...
знал бы ты, какая сумма на этом попилена...

Гость||

Гость писал(a):

знал бы ты, какая сумма на этом попилена...
Один кентавр - десять переходов?

Гость||

Гость писал(a):

знал бы ты, какая сумма на этом попилена...
Абсолютно безразлично.

Гость||

знал бы ты, какая сумма на этом попилена..

А ты что наблюдал как пилили если говоришь?

Гость||

наша дела теляче

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе в 2020 году пять пешеходных переходов оборудовали дополнительным освещением - контрастными источниками света типа «кососвет».
Почему никто не обращает внимания что на некоторых переходах этот источник света освещает квартиры и не даёт спать?

Гость||

Гость писал(a):

и не даёт спать?
терпене смирене паслушане

Имя: Гость
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