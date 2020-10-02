В Пензе еще у пяти переходов установят «кососветы»

02.10.2020 | 12:53

В Пензе в 2020 году пять пешеходных переходов оборудовали дополнительным освещением - контрастными источниками света типа «кососвет». Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава администрации города Андрей Лузгин.

Он уточнил: светильники появились возле универсама № 173 на улице Рахманинова, у рынка «Арбековский» на перекрестке проспекта Строителей и улицы Тернопольской, в районе улицы Тернопольской, 16, возле автостоянки на Коммунистической и на Свердлова, 3.

«До конца года планируем обезопасить подобным образом еще пять переходов: два у школы № 71, два у школы № 58, один у школы № 28», - написал мэр Пензы.

Он также отметил, что в прошлом году контрастное освещение смонтировано на 21 пешеходном переходе. Эти меры принимаются для повышения безопасности дорожного движения.