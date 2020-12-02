Жители Пензенской области стали чаще болеть РВИ

В Пензенской области вырос уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями.
С 23 по 29 ноября в регионе зарегистрировали 4 444 таких случая, что на 8% больше, чем за предыдущую неделю (тогда было поставлено 4 118 диагнозов).
«Суммарная заболеваемость РВИ выше уровня эпидпорога на 80%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
За неделю РВИ перенесло 0,37% совокупного населения Пензенской области и 0,19% детей в возрасте до 14 лет. Маленькие пациенты составили 7,2% от общего числа заразившихся. При этом уровень заболеваемости среди детей ниже эпидпорога.
Наиболее сложная ситуация по РВИ сложилась в Башмаковском, Нижнеломовском, Сердобском, Сосновоборском, Шемышейском, Каменском, Мокшанском районах, Кузнецке и Пензе.
В областном центре заболели 1 824 человека. Это на 3,4% больше, чем за прошлую неделю, и на 63,8% выше эпидпорога.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Ну если в статистику РВИ включить еще 20% больных коронавирусом, то орвишников станет еще больше.