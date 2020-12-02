Жители Пензенской области стали чаще болеть РВИ

02.12.2020 | 09:07

В Пензенской области вырос уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями.

С 23 по 29 ноября в регионе зарегистрировали 4 444 таких случая, что на 8% больше, чем за предыдущую неделю (тогда было поставлено 4 118 диагнозов).

«Суммарная заболеваемость РВИ выше уровня эпидпорога на 80%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю РВИ перенесло 0,37% совокупного населения Пензенской области и 0,19% детей в возрасте до 14 лет. Маленькие пациенты составили 7,2% от общего числа заразившихся. При этом уровень заболеваемости среди детей ниже эпидпорога.

Наиболее сложная ситуация по РВИ сложилась в Башмаковском, Нижнеломовском, Сердобском, Сосновоборском, Шемышейском, Каменском, Мокшанском районах, Кузнецке и Пензе.

В областном центре заболели 1 824 человека. Это на 3,4% больше, чем за прошлую неделю, и на 63,8% выше эпидпорога.