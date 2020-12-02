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Общество

Жители Пензенской области стали чаще болеть РВИ

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В Пензенской области вырос уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями.

С 23 по 29 ноября в регионе зарегистрировали 4 444 таких случая, что на 8% больше, чем за предыдущую неделю (тогда было поставлено 4 118 диагнозов).

«Суммарная заболеваемость РВИ выше уровня эпидпорога на 80%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю РВИ перенесло 0,37% совокупного населения Пензенской области и 0,19% детей в возрасте до 14 лет. Маленькие пациенты составили 7,2% от общего числа заразившихся. При этом уровень заболеваемости среди детей ниже эпидпорога.

Наиболее сложная ситуация по РВИ сложилась в Башмаковском, Нижнеломовском, Сердобском, Сосновоборском, Шемышейском, Каменском, Мокшанском районах, Кузнецке и Пензе.

В областном центре заболели 1 824 человека. Это на 3,4% больше, чем за прошлую неделю, и на 63,8% выше эпидпорога.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Суммарная заболеваемость РВИ выше уровня эпидпорога на 80%
Ну если в статистику РВИ включить еще 20% больных коронавирусом, то орвишников станет еще больше.

Гость||

Слава богу, теперь перестали все на ковид списывать. Деньги кончились?

Гость||

просто вышли на платУ))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Суммарная заболеваемость РВИ выше уровня эпидпорога на
никогда такого не было...и вот... или такой результат закономерен? на улицу страшно выходить, дома приходится дышать химией от натяжных потолков, полов-окон-обоев-синтетических тканей, есть химический корм и пить техническую воду. все движения под запретом - активность - грех. норма - диван и гадЖет в руках

Гость||

Ходят без шапок,вдраных подштанниках и летних кедах.

Гость||

Все в водоемы товарищи.По одному моржу на семью. Ударим по болезням закаливанием!

Гость||

Не обобщайте. На потолке гипс, на полу паркетная доска, рамы деревянные, на стенах декоративная штукатурка, вода только бутилированная, в том числе и для приготовления пищи. Местные овощи закупать осенью в селах, мясо тоже, в магазинах внимательно читать этикетки, утром в 6 часов пробежка (в это время людей на стадионе мало), вечером попозже- прогулка.

Гость||

Вот и последствия ношения тряпок! Наивные думают, что от них здоровье как быка будет. Ни одна зараза не пройдёт

Имя: Гость
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