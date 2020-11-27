В Пензе разработают общий план новогодних мероприятий

27.11.2020 | 12:25

В четверг, 26 ноября, в администрации Пензы в очередной раз обсудили подготовку к Новому году и Рождеству. Речь шла об оформлении улиц и зданий, подготовке мест празднования и отдыха горожан.

Так, на набережной Суры начались подготовка площадки для катка и монтаж деревянной горки. Также горки появятся в скверах «Копилка пословиц» и «Бессмертный полк», в Могилевском дворике. На площади Ленина установлена главная елка, в начале декабря появится домик Деда Мороза.

Начальник управления культуры города Вера Фейгина рассказала, что в этом году старт новогодней кампании будет дан 12 декабря. Праздничные мероприятия будут проходить с соблюдением требований безопасности.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил сформировать единый план всех событий для жителей. В него войдут мероприятия, за которые отвечают управления культуры и образования, спорткомитет.

«Кроме того, документ будет содержать информацию о том, где будут работать катки, прокат коньков, лыжные базы и другие точки активного зимнего отдыха», - сообщили в пресс-службе мэрии.