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Общество

В Пензе разработают общий план новогодних мероприятий

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В четверг, 26 ноября, в администрации Пензы в очередной раз обсудили подготовку к Новому году и Рождеству. Речь шла об оформлении улиц и зданий, подготовке мест празднования и отдыха горожан.

Так, на набережной Суры начались подготовка площадки для катка и монтаж деревянной горки. Также горки появятся в скверах «Копилка пословиц» и «Бессмертный полк», в Могилевском дворике. На площади Ленина установлена главная елка, в начале декабря появится домик Деда Мороза.

Начальник управления культуры города Вера Фейгина рассказала, что в этом году старт новогодней кампании будет дан 12 декабря. Праздничные мероприятия будут проходить с соблюдением требований безопасности.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил сформировать единый план всех событий для жителей. В него войдут мероприятия, за которые отвечают управления культуры и образования, спорткомитет.

«Кроме того, документ будет содержать информацию о том, где будут работать катки, прокат коньков, лыжные базы и другие точки активного зимнего отдыха», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это всё от радости, что на плато вышли? Больницы и медперсонал готовы к столпотворению? Всех выписали и лечить некого?!

Гость||

Сейчас цифры Москву удовлетворят и все по новому кругу пойдет. Не пережевайте.

Гость||

эта Фейгина весной позаражали всех короной с ее хором старушек-веселушек. и сейчас все неймется. как же , останется не у корыта

Гость||

да плевать на барановирус, все адекватные люди уже поняли, что он не представляет опасности для подавляющего большинства. А праздник нужен и мероприятия нужны

Гость||

Вот прям как идеально они себе представили - люди в масках, с соблюдением дистанции в 1,5 метра катаются!!!! Сказочники!!!! а рядом отряд милиции стоит и штрафы выписывает, чтобы бюджет пополнить!!!!

Д-р Шаффхаузен||

Вера Фейгина это образец красоты и ума, светлый образ подобен трепетной лани.

Гость||

!2:39 До плюёшься адекватный ты наш любитель праздников и мероприятий,вот тогда не забудь отпишись что у тебя -барановирус или все ж--таки короно-вирус? Будем ждать.)))

Гость||

Вот наконец-то хорошая новость! До этого ведь так не делали!

Имя: Гость
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