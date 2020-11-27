Пензенские депутаты озаботились опасностью тонкого льда

27.11.2020 | 11:11

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 ноября, депутаты подняли тему опасности тонкого льда, на который выходят, рискуя жизнью, и дети, и взрослые.

Поводом стала гибель 5-летнего ребенка, утонувшего в реке Пензе в субботу, 21 ноября. Его 7-летнюю сестру спас сосед.

Один из народных избранников рассказал, что несколькими часами раньше трагедии ему поступило сообщение: на пруду 10 мальчишек играют в хоккей. По словам депутатов, ему пришлось обратиться в полицию и МЧС, чтобы те приняли меры.

«Хотелось бы нацелить органы на оперативное реагирование на звонки граждан», - резюмировал он.

Еще один вопрос адресовался докладчику - начальнику городского управления по делам ГОЧС Алексею Михайлову: установлена ли в месте трагедии запрещающая выход на лед табличка?

«В том месте - нет», - ответил тот, пояснив, что такие знаки устанавливаются в соответствии с постановлением правительства Пензенской области № 404, регламентирующим правила охраны жизни людей на водных объектах, и предписанием ГИМС.

Один из депутатов высказал мысль, что таблички должны быть установлены везде, где есть выход к воде, особенно в частном секторе. Его коллега предложил привлечь к дежурствам на берегах водоемов народных дружинников, которые могли бы предупреждать людей об опасности выхода на лед и не допускать рискованных детских игр.