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Общество

В Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности

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В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности. Об этом сообщила утром в среду, 25 ноября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Режим будет действовать как минимум до 10 декабря.

В соответствующем постановлении губернатора Ивана Белозерцева, размещенном на официальном портале правительства, ничего не говорится об изменении ограничений, действующих в области. Таким образом, сохраняются прежние условия.

Так, запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий (за исключением некоторых общественных обсуждений или публичных слушаний), курение кальянов в ночных клубах, на дискотеках, в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Предприятия, где проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, не должны принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться в торговых центрах и фуд-кортах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Кроме того, всем работодателям рекомендовано перевести беременных женщин на дистанционную работу и усилить режим дезинфекции в своих помещениях.

По-прежнему действует масочный режим. Лица старше 65 лет и те, кто страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, должны находиться на самоизоляции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

да ладно

Гость||

Никто этот режим не соблюдает, всё это для "галочки".

Гость||

Целый год готовимся непонятно к чему, а ничего не наступает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

должны находиться на самоизоляции.
Самоизоляция может быть только добровольная .Все как всегда ,власть устранилась от решения проблем которые сама же и создала.

Гость||

Да всем на какать на этот режим. В кабаках полно народу, в транспорте за маску не спрашивают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лица старше 65 лет и те, кто страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, должны находиться на самоизоляции.
Что такое должны и рекомендуется? Разница есть в постановлении?

Гость||

Ну, это как на красный цвет дорогу переходить. Может, повезет, а может и нет.

Гость||

Гость писал(a):

Целый год готовимся непонятно к чему, а ничего не наступает.
Тут все просто режим ЧП согласно ФКЗ-3 допускает введение временных ограничений прав и свобод граждан ,принимается президентом РФ с согласия Совета Федерации но главное это в соответствии с ч. 2 ст. 29.2 ФКЗ-3 «О чрезвычайном положении» лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, предоставляются жилые помещения, возмещается причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и предоставляется необходимая помощь на условиях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации. Текущие же указы глав регионов приостанавливают хозяйственную деятельность огромного множества экономических субъектов, при этом малый и средний бизнес не был избавлен от обязанности выплачивать зарплаты и налоги, можно представить, какая нагрузка ляжет на бюджет государства в случае введения чрезвычайного положения. При этом уже введенный режим повышенной готовности, или по-простому «режим самоизоляции», не гарантирует возмещение материального ущерба вследствие введения мер по предотвращению чрезвычайной ситуации.В общем кратко "режимом повышенной готовности" государство бросило граждан и продолжает с них драть по 10 шкур ,не желая нести само ответственность.

Гость||

А в общий пит коронавирус приходит с 23.00 до 6.00 а в оставшееся время спит. Совсем хотят загнуть общий пит.

Гость||

А как же санаторий "Березовая роща" приглашает на празднование новогодней ночи, да еще и с шампанским, вот уже и лицензия есть на торговлю шампанским...Даже страшно ехать там все перезаразятся с улицы раз приглашают, я думала там лечатся и реабилитируются, а оказалось как ресторан и гостиница.

Гость||

И когда уже этот дурной сон про фэйковый вирус закончится!

Мотовилов (гость)||

А добавку к пенсии Оливера Твиста новатору не продлили? А то с вводом карточки Забота (жёстко ограниченной по времени и продуктам) цены на питание выросли на четверть...

Гость||

Подождите, мероприятия же были разрешены при заполняемости не более 50%. Снова изменения?

Имя: Гость
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