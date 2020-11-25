В Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности

25.11.2020 | 10:39

В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности. Об этом сообщила утром в среду, 25 ноября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Режим будет действовать как минимум до 10 декабря.

В соответствующем постановлении губернатора Ивана Белозерцева, размещенном на официальном портале правительства, ничего не говорится об изменении ограничений, действующих в области. Таким образом, сохраняются прежние условия.

Так, запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий (за исключением некоторых общественных обсуждений или публичных слушаний), курение кальянов в ночных клубах, на дискотеках, в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Предприятия, где проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, не должны принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться в торговых центрах и фуд-кортах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Кроме того, всем работодателям рекомендовано перевести беременных женщин на дистанционную работу и усилить режим дезинфекции в своих помещениях.

По-прежнему действует масочный режим. Лица старше 65 лет и те, кто страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, должны находиться на самоизоляции.