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Общество

DiDi запускается в Пензе и предлагает скидки на поездки

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Со вторника, 24 ноября, для жителей и гостей Пензы станет доступен крупнейший в мире сервис для заказа поездок DiDi, объединяющий более 550 миллионов пользователей и миллионы водителей на четырех континентах.

Все новые пользователи получат скидку в размере 30% на первую поездку, а также смогут воспользоваться специальным предложением: скидками до 50% в две ближайшие пятницы.

Приложение DiDi доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Горожане могут расплатиться любым удобным для них способом - наличными или зарегистрированной в приложении картой. Кроме того, во время одной поездки можно будет выбрать несколько пунктов назначения. По любым вопросам пользователи могут обратиться по телефону в круглосуточную службу поддержки клиентов.

«В 14 странах, где мы работаем, DiDi уже стал синонимом доступных и комфортных поездок по городу. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Пензы мог вызвать автомобиль за считанные минуты, в любой точке города и в любое время суток», - говорит операционный директор DiDi Russia Даниил Петин.

Компания DiDi пришла в Россию в августе 2020 года с запуском в Казани. Спустя 2 месяца DiDi стал вторым по величине сервисом по заказу поездок в Казани с постоянно растущей базой пользователей, водителей и автопарков.

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